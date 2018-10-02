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Нобелевскую премию по медицине дали за иммунотерапию раковых заболеваний
13:47 01.10.2018 |
Нобелевскую премию по медицине получили американец Джеймс Аллисон и японец Тасуку Хондзё за революционную методику иммунотерапии раковых заболеваний с использованием Т-клеток.
Им удалось обнаружить, что иммунитет пациента можно "настроить" на борьбу с онкологическим заболеванием.
Обычно иммунная система самостоятельно ищет в нашем организме мутировавшие клетки и разрушает их, не давая им размножаться. Однако раковые клетки нашли способ обходить эту естественную защиту, что позволяет опухоли быстро расти.
Многие виды рака делают это, активируя механизм, который "успокаивает" иммунные клетки после атаки - так в здоровом организме регулируется сила и продолжительность иммунного ответа.
Открытие Аллисона и Хондзё произвело революцию в лечении раковых заболеваний и легло в основу нового класса лекарственных препаратов, которые не позволяют блокировать иммунный ответ. В результате организм борется с клетками-мутантами естественным путем.
Пока что у этих лекарств немало побочных эффектов, однако они доказали свою эффективность в борьбе с онкологией. В нескольких случаях врачам удавалось вылечить пациентов даже на поздней стадии рака, которые до этого считались неизлечимыми.
Ученые разделят между собой премию, размер которой составляет 9 млн шведских крон (чуть больше 1 млн долларов).
Премия по медицине открывает нобелевскую неделю. Во вторник будут объявлены лауреаты премии по физике, в среду - по химии, в пятницу - премии мира.
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