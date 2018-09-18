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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кому понадобился бургер без мяса и кто будет его есть

13:17 18.09.2018 |

Всякая всячина

Растущее по всему миру число вегетарианцев подталкивает даже крупнейшие сети фастфуда заигрывать с этим трендом. Но можно ли назвать бургером то, в чем нет мяса?

Что может быть лучше для настоящего мясоеда, чем сочный говяжий бургер со свежими овощами и на золотистой булочке? И что может быть дальше от здоровой, свободной от мяса животных диеты вегетарианцев и веганов, чем бургеры, давным-давно ставшие неотъемлемой частью фастфуда?

Однако по мере того, как число травоядных в мире продолжает расти, даже самые крупные сети фастфуда совершают попытки привлечь новых клиентов альтернативными предложениями, ранее для них нетипичными.

Например, столкнувшись с большим процентом вегетарианцев в Швеции, компания McDonald's решила попробовать ввести в меню новый сэндвич, не имеющий отношения к жестокому обращению с животными - МакВеган. И он имеет успех как у вегетарианцев, так и у мясоедов, что даже заставило некоторых заговорить о здоровом будущем фастфуда.

В 2017 году McDonald's объединил усилия со шведской продовольственной компанией Orkla, чтобы разработать совершенно новый тип котлеты. На маленькой кухоньке в Мальме группа экспериментаторов начала работу над идеальным не-бургером.

 

"Когда в основе у вас мясо, оно имеет свой вкус, - говорит Карл-Йохан Фрееландер, разработчик продуктов компании Orkla. - Что же касается соевого белка, то у него почти нет вкуса... И вкус этот не очень приятный, скажем прямо".

Чтобы избавиться от пресности, Фрееландер смешал соевый белок с ароматными луком, перцем и томатным порошком, который придал блюду уникальный красный цвет.

Но, как говорит он, секрет сытного вкуса МакВегана в том, что называется умами. "Умами часто называют пятым вкусом, - говорит Фрееландер. - Это вкус всего аппетитного".

Без присутствия в блюде настоящего мяса с помощью таких ингредиентов, как грибной порошок, Фрееландер сумел сымитировать ощущение умами (умами, "приятный вкус" по-японски - вкус высокобелковых веществ, ощущение умами создают глутамат натрия, используемый в качестве приправы, и некоторые другие пищевые добавки. - Прим. переводчика).

Главным из приоритетов при создании нового бургера, рассказывает он, было добиться естественной аппетитности.

Цель - дать потребителям возможность испытать точно такое же удовлетворение, как и при поедании куска настоящего мяса, и при этом освободить его от мысли, что ради его удовольствия было убито животное.

В результате, по словам Фрееландера, было создано то, что пользуется одинаковым успехом и у шведских вегетарианцев, и у шведских мясоедов.

Согласно данным шведской благотворительной организации Animal Rights Sweden, защищающей права животных, один из каждых 10 шведов - вегетарианец или веган. А среди тех, кто моложе 30, таковых еще больше - каждый пятый. (Если сравнить с Британией, то там процент вегетарианцев вдвое ниже.)

"Интерес к вегетарианским продуктам невероятно вырос, - отмечает Камилла Бьеркбом из Ассоциации прав животных. - Это очень позитивный тренд для животных. Все больше людей достаточно регулярно выбирают вегетарианскую пищу, при это даже не считая себя вегетарианцем или веганом".

Именно такие люди, еще не решившие, отказаться ли им от мяса окончательно, и стали целевой аудиторией МакВегана. Это мясоеды, которые хотят есть более здоровую пищу, но чтобы при этом она выглядела и была на вкус, как мясо. Или же это вегетарианцы, которые не прочь ощутить вкус настоящего мясного бургера.

Сейчас главный вопрос для McDonald's - достаточно ли вкусен их МакВеган, чтобы выдержать испытание временем? Похоже, эксперимент оказался удачным, и потребители сказали новому блюду "да".

 Первый ресторан McDonald's в индийском Нью-Дели открылся в 1996 году. В меню были Махараджа Мак и овощные бургеры с сыром

Дан Морсерави, вегетарианец с 15 -летним стажем, попробовав МакВеган, остался очень доволен тем, что вкус мяса вернулся в его жизнь: "Думаю, он хорош, очень близок по вкусу к настоящему мясному. Я снова стал их посетителем".

Проблема с вегетарианской пищей в Швеции, по словам Морсерави, состоит в том, чтобы сделать ее привлекательной для всех людей. В случае с МакВеганом, считает он, эту проблему удалось решить.

Экспериментируя со своим новым блюдом, McDonald's пытается избавиться от репутации компании, не раз подвергавшейся критике как сторонниками этического обращения с животными, так и поклонниками здоровой пищи.

Но проблема в том, что репутация эта свойственна фастфуду вообще, а не только McDonald's. Однако в таких странах, как Швеция, на этике можно построить большой бизнес.

Пока в McDonald's не раскрывают дальнейшие планы, связанные с МакВеганом. Распространится ли опыт Швеции на другие страны? Судя по всему, Скандинавия пока останется полигоном для испытаний альтернативного бургера, имеющего вкус мяса без мяса.

"Люди обнаруживают, что есть способ стать вегетарианцем, ничем особенно не жертвуя, - говорит Морсерави. - Некоторые говорят: зачем есть вегетарианскую пищу, если она на вкус как мясо? Но в самом вкусе мяса нет ничего предосудительного. Я просто не хочу есть животных, так что все прекрасно".
 

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