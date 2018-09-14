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Шнобелевская премия — 2018: американские горки против камней в почках и как муха меняет вкус вина
18:19 14.09.2018 |
Этой ночью в Гарвардском университете прошла 28-я церемония вручения Шнобелевской премии. Ею награждают за несерьезные и сомнительные достижения в разных областях науки. Новые лауреаты в очередной раз удивили своими открытиями.
Например, в сфере медицины победителями стали Марк Митчелл и Дэвид Уортингер. Они изучали, как катание на американских горках помогает выводу камней из почек. Оказалось, что для наилучшего результата нужно садиться в последнюю тележку, а не в первую.
В области антропологии ученые умудрились доказать, что шимпанзе и посетители зоопарков копируют поведение друг друга. Лучшим исследованием в экономике назвали то, где специалисты изучили использование подчиненными кукол вуду в образе своих начальников. Сотрудники так вымещали злобу и снимали стресс, а их босс оставался невредимым.
За исследование в области литературы Шнобелевской премией наградили ученого, который доказал известный каждому факт: люди практически никогда не читают инструкции к товарам. Те немногие, кто все же открывает руководство, скорее всего, будут мужчинами среднего возраста или старше, но не женщинами или молодыми людьми.
Еще одно житейское исследование провели ученые в области химии, за что получили «Шнобеля». Они выяснили, что человеческая слюна хорошо подходит для протирания поверхностей, причем наилучший результат достигается при очистке золота.
В дисциплине «Биология» ученые сумели доказать, что побывавшая в стакане вина муха меняет вкус напитка и человек может это заметить. Исследование проводили при участии сомелье.
В области репродуктивной медицины лучшей признали работу ученых, которые предложили клеить почтовые марки на мужской половой орган для проверки его функционирования во время сна (если марки к утру порвутся, то все в порядке, если нет - пора к врачу). Еще один врач описал процесс самостоятельной колоноскопии, чем тоже заслужил Шнобелевскую премию.
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