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Ученые: загрязнение воздуха плохо сказывается на мыслительных способностях
15:54 29.08.2018 |
Долгое пребывание в местах с загрязненным воздухом плохо влияет на когнитивные способности, говорится в совместном исследовании ученых из Китая и США.
По мнению авторов исследования, негативное влияние загрязнения атмосферы на когнитивные способности растет с возрастом и особенно касается мужчин зрелого возраста и людей с невысоким уровнем образования.
В ходже эксперимента ученых из США и Китая, около 20 тысяч жителей Китая в течение четырех лет регулярно выполняли контрольные работы по математике и языкам.
Результаты этого эксперимента могут касаться большинства населения планеты, уверены ученые: 80% населения земного шара живет в местах с опасно высоким уровнем загрязнения воздуха.
В основе исследования лежали замеры уровня диоксида серы и азота и микрочастиц размером меньше 10 микрон. Их проводили в местах, где жили тестируемые. В какой степени каждый из этих трех загрязнителей ответственен за нарушение когнитивных способностей, ученые пока не установили.
Уровни угарного газа, озона и более крупных частиц в воздухе в расчет не принимались.
По статистике ВОЗ, из-за болезней, вызванных загрязнением воздуха, каждый год в мире преждевременно умирают порядка семи миллионов человек.
"У нас есть свидетельства того, что воздействие загрязнения на показатели языковых тестов становится более заметным с возрастом, особенно для мужчин и для менее образованных", - говорится в исследовании.
Кроме того, из-за загрязнения растет риск возникновения дегенеративных болезней, таких как болезнь Альцгеймера и другие формы деменции, говорится в исследовании.
"Долгое пребывание в загрязненной атмосфере может отбросить человека назад в развитии на один год образования, а это очень много", - говорит один из соавторов исследования, Си Чэнь, сотрудник Йельской школы общественного здравоохранения.
Предыдущие исследования также подтверждают, что загрязнение воздуха плохо влияет на умственные способности студентов.
В ходе более раннего исследования ученые давали людям старше десяти лет, обоих полов, тесты по математике и на узнавание слов. Эксперимент проводили в период с 2010 по 2014 годы.
Загрязнение воздуха: статистика по миру
* Около семи миллионов человек во всем мире ежегодно умирают из-за загрязнения воздуха
* В 2016 году количество таких смертей оценивается в 4,2 млн.
* 91% населения Земли живет в регионах в создухом, который по стандартам ВОЗ считается загрязненным.
* Среди 20 самых загрязненных городов мира, 14 находжятся в Индии.
* Девять из десяти жителей нашей планеты дашит загрязненным воздухом.
Источник: ВОЗ
Исследователи видят одну из причин того, что мужчины со средним образованием и ниже больше подвержены вредному влиянию грязного воздуха, в том, что они в основном работают на улице, занимаясь тяжелым физическим трудом.
"Наши выводы о негативном влиянии загрязнения воздуха на когнитивные способности, особенно на стареющий мозг, означают, что косвенные последствия загрязнения с точки зрения социального благополучия могут оказаться куда более серьезными, чем мы считали раньше", - резюмируют ученые.
"В случае с пожилыми (в нашем исследовании таковыми считаются люди в возрасте 55-65 и 65+) последствия накопленного долгосрочного воздействия среды на организм очень трудно нейтрализовать", - говорит Си.
"Это очень тревожно, потому что нам известно, что в старшем возрасте людям часто приходится принимать крайне важные решения - например, когда уходить на пенсию или какую медстраховку выбрать", - добавляет он.
Хотя исследование касалось только Китая, оно может пролить свет и на ситуацию в других развивающихся странах с высоким уровнем загрязнения.
Авторы отмечают, что в развивающихся странах, жители 98% городов с населением больше ста тысяч человек дышат воздухом, не соотвутствующим стандартам ВОЗ по загрязнению.
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