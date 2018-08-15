Финансовые новости
- |
- 15.08.18
- |
- 14:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Apple утверждает, что собственность вокруг Apple Park стоит всего $200. Местные налоговики оценили ее в $1 миллиард
11:50 15.08.2018 |
Издание San Francisco Chronicles напечатало большой текст о том, как большие технологические компании борются с властями штатов, где находятся их штаб-квартиры, за снижение налоговой нагрузки. В качестве примеров была приведена аппеляция компании Apple. Она утверждает, что собственность в окрестностях Apple Park стоит всего $200, тогда как налоговый инспектор оценил ее в $1 млрд.
Всего в округе Санта-Клара компания Apple открыла 489 налоговых апелляций по собственности на общую сумму $8,5 млрд. В апелляции, поданной в 2015 году, например, упоминается кластер собственности вокруг строящегося кампуса Apple Park. Налоговый инспектор подсчитал, что стоит он не менее $1 млрд, тогда как сама компания утверждает, что цифра завышена, а собственность оценивать надо всего лишь в $200. Аналогичную цену Apple установила и для другой апелляции, где налоговики вывели сумму в $384 млн.
По словам местного налогового инспектора, компания готова тратить миллионы долларов на адвокатов и экспертов по недвижимости, подавая все новые апелляции. Apple решила не комментировать апелляции в прессе. Однако относительно недавно в открытом письме по делу об уплате налогов в Ирландии Тим Кук заявлял, что в каждой стране, где работает компания, Apple следует букве закона и платит все налоги.
В аналогичных апелляциях по налоговым выплатам замечены компании Google, Genentech, United Airlines и другие. Нет ничего противозаконного или аморального в том, чтобы обжаловать оценку недвижимости налоговиками. Но по мнению местных властей, крупные корпорации, у которых денег куры не клюют, злоупотребляют такой гибкостью системы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Що входитиме у «бейбі-бокси» з 1 вересня?
|Страховщики отправятся на поиски денег
|Турция не сможет перейти на расчеты с Украиной в нацвалюте, - аналитики
|Финансисты рассчитывают на небольшой откат курса доллара на межбанке 16-17 августа
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Обнаружены ещё три уязвимости процессоров Intel
|Представлена VR-гарнитура StarVR One с отслеживанием взгляда
|Apple утверждает, что собственность вокруг Apple Park стоит всего $200. Местные налоговики оценили ее в $1 миллиард
|Хакеры смогли вывести криптовалюту с «неприступного» криптокошелька Макафи
|Google собирает данные о местоположении даже при отключении геолокации
|Почему мы ненавидим электронную почту, но любим мессенджеры
Это интересно
|Эксперты научились идентифицировать кодеров по их кодам
|В Великобритании построят первый в мире «автомобильный курорт»
|Как правильно браться за трудную работу
|Lenovo анонсировала ноутбук с 128 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 6 ТБ
|Samsung намерена первой в мире начать выпуск складных смартфонов
|Грядёт революция в текстиле: «электроника» станет мягкой и шелковистой
|Brabus подготовил первый тюнинг для нового Mercedes-Benz G-Class