Apple утверждает, что собственность вокруг Apple Park стоит всего $200. Местные налоговики оценили ее в $1 миллиард

Издание San Francisco Chronicles напечатало большой текст о том, как большие технологические компании борются с властями штатов, где находятся их штаб-квартиры, за снижение налоговой нагрузки. В качестве примеров была приведена аппеляция компании Apple. Она утверждает, что собственность в окрестностях Apple Park стоит всего $200, тогда как налоговый инспектор оценил ее в $1 млрд.

Всего в округе Санта-Клара компания Apple открыла 489 налоговых апелляций по собственности на общую сумму $8,5 млрд. В апелляции, поданной в 2015 году, например, упоминается кластер собственности вокруг строящегося кампуса Apple Park. Налоговый инспектор подсчитал, что стоит он не менее $1 млрд, тогда как сама компания утверждает, что цифра завышена, а собственность оценивать надо всего лишь в $200. Аналогичную цену Apple установила и для другой апелляции, где налоговики вывели сумму в $384 млн.

По словам местного налогового инспектора, компания готова тратить миллионы долларов на адвокатов и экспертов по недвижимости, подавая все новые апелляции. Apple решила не комментировать апелляции в прессе. Однако относительно недавно в открытом письме по делу об уплате налогов в Ирландии Тим Кук заявлял, что в каждой стране, где работает компания, Apple следует букве закона и платит все налоги.

В аналогичных апелляциях по налоговым выплатам замечены компании Google, Genentech, United Airlines и другие. Нет ничего противозаконного или аморального в том, чтобы обжаловать оценку недвижимости налоговиками. Но по мнению местных властей, крупные корпорации, у которых денег куры не клюют, злоупотребляют такой гибкостью системы.