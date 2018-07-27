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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Мозговая пыль» Гвинет Пэлтроу. Актрису обвиняют в распространении антинаучных рецептов ЗОЖ

16:07 27.07.2018 |

Всякая всячина

Изгнание глистов с помощью козьего молока, профилактика рака путем отказа от бюстгальтеров пуш-ап и, наконец, пропаривание вагины - такие советы для поддержания здоровья позволили американской актрисе Гвинет Пэлтроу построить велнес-империю и привлечь 20 млн долларов инвестиций.

Однако когда обладательница "Оскара" и "Золотого глобуса" решила выпускать журнал и заключила контракт со всемирно известным издательством, что-то пошло не так. Советы целителей и рекомендации по синхронизации мыслей с космическими потоками, идущие у последователей Пэлтроу на ура, вызвали сомнения у респектабельных издателей.

О выпуске журнала, посвященного здоровью и здоровому образу жизни, Пэлтроу договорилась с со всемирно известным издательством Conde Nast, выпускающим как глянцевые Vogue, GQ, Tatler, Vanity Fair, так и серьезные журналы для интеллектуалов вроде The New Yorker.

Вначале о проекте Пэлтроу под названием Goop (название, как объясняла сама Пэлтроу, это никнейм, возникший из сокращения ее собственного имени, G.P.) в восторженных тонах высказалась арт-директор издательства и легендарный редактор Vogue Анна Винтур. Планировалось, что журнал будет выходить ежеквартально.

Но вышло всего два номера, а потом сотрудничество прекратилось: издательство потребовало тщательнее проверять материалы о здоровье и нанять фактчекера. Помимо прочего, в Goop писали об отказе от Wi-Fi и паровой чистке влагалища.

Старомодный фактчекинг

Отказ издательства продолжать выпуск актриса объяснила по-своему: "Conde Nast сейчас в процессе изменений и работает очень старомодно", - сказала она в интервью New York Times Magazine, уточнив, что в издательстве "по понятным причинам очень много правил".

Как следует из интервью Пэлтроу, Conde Nast настаивал, чтобы интервью с целителями и практикующими нетрадиционную медицину специалистами проверялись с научной точки зрения.

Редакция Goop предпочитала просто публиковать интервью под видом рекомендаций без какой-либо дополнительной проверки, что противоречило политике издательства.

В итоге некоторые материалы в последний момент менялись на сделанные на скорую руку статьи о путешествиях. Кроме того, Пэлтроу хотела с помощью журнала продавать товары под маркой Goop - в Conde Nast настаивали, что хотят сотрудничать с журналом, а не с каталогом.

Пэлтроу не согласна с тем, что журнал публиковал антинаучные или недостоверные данные.

"Мы никогда не делаем однозначных утверждений", - объяснила она в интервью. Несмотря на это, Goop после прекращения сотрудничества с Conde Nast все-таки нанял фактчекера. Пэлтроу прокомментировала это решение так: "Неизбежная усиливающаяся боль".

Портал полезных советов

Актриса начала развивать бренд Goop еще в 2008 году. Сама Пэлтроу объяснила, что увлеклась темой велнес (концепция здорового образа жизни, включающая как физическое, так и ментальное благополучие) после того, как у ее отца нашли рак.

Проект начинался как интернет-рассылка - в ней актриса, например, рекомендовала "быть полицейским для своих мыслей" или отказаться об употребления продуктов белого цвета.

В 2012 году Пэлтроу запустила полноценный портал с интернет-магазином. А еще через несколько лет впервые провела конференцию, посвященную здоровому образу жизни. Цены на билеты начинались с $500, а на самой конференции помимо Пэлтроу выступали ее коллеги-актрисы Кэмерон Диас и Николь Ричи.

 

Статьи, опубликованные на сайте, с самого начала регулярно критиковались учеными и врачами, которые называли материалы лженаучными. Goop, например, предостерегал читательниц от ношения лифчиков с эффектом пуш-ап - утверждалось, что они увеличивают излучение от смартфонов, ограничивают "поток токсинов в лимфатических узлах" и могут вызвать рак. Материал содержит и ряд рекомендаций - например, советует отказаться от Wi-Fi в пользу проводного интернета.

Исследования, проводившиеся учеными в США, отрицают какую-либо связь между нижним бельем и возникновением рака.

В другом материале Goop приводились советы "натуропата и гомеопата". Собеседница портала тогда посоветовала в течение восьми дней употреблять только сырое козье молоко, чтобы избавиться от паразитов. Метод не имеет под собой научных оснований, а в Британии даже проводились небольшие исследования, которые говорят о том, что употребление непастеризованного молока как раз может привести к заражению паразитами.

Большой резонанс вызвала и другая рекомендация портала - его читательницам предложили воспользоваться услугами СПА-центра, в котором можно провести "паровую чистку" ("пропаривание") влагалища - утверждалось, что это может сбалансировать уровень гормонов и улучшить энергетические потоки. "Если вы в Лос-Анджелесе, вы обязаны это попробовать", - говорилось в гиде. Методика подверглась критике гинекологов, после этого формулировку в материале заменили на "вы можете это попробовать".

Мозговая пыль по доступной цене

Вопросы у врачей вызвал и ассортимент магазина Goop, который рекламировался в его статьях. Например, за 69 долларов на сайте можно купить "магически заряженное" нефритовое яйцо для влагалища, которое "поможет высвободить сексуальную энергию". Профессиональные гинекологи от такой покупки предостерегли и даже посчитали ее опасной. А за 85 долларов можно приобрести целый набор камней, заряженных с помощью Рэйки - методики "гармонизации чакр".

В магазине продают "мозговую пыль" (Brain Dust), которая позволяет синхронизироваться с космическими потоками для достижения "больших целей", спрей против энергетических вампиров, а также всевозможные масла, БАДы (некоторые из них также вызывали опасения у врачей) и секс-игрушки.

«Мозговая пыль» Гвинет Пэлтроу. Актрису обвиняют в распространении антинаучных рецептов ЗОЖ

 На сайте Goop можно купить "мозговую пыль" и яйца для влагалища, высвобождающие сексуальную энергию

Рекламировал Goop и наклейки, которые позволяют "сбалансировать энергетические частоты в нашем теле" - утверждалось, что они делаются из того же материала, что и скафандры для астронавтов. В NASA тогда заявили, что ничего о таком материале не слышали.

Осенью прошлого года британский журнал Skeptic, который занимается разоблачением лженауки, удостоил Goop награды Rusty Razor ("Ржавое лезвие").

Впрочем, несмотря на критику, Пэлтроу удается зарабатывать на бренде Goop. В 2016 году компания привлекла около 20 млн долларов благодаря венчурным инвестициям и открыла штаб-квартиру в Лос-Анджелесе.

 

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