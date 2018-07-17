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Информация об агентстве
Безос стал самым богатым человеком в современной истории с состоянием в $150 млрд - СМИ
23:18 16.07.2018 |
Состояние главы и совладельца Amazon Джеффа Безоса в понедельник достигло 150 миллиардов долларов, согласно данным рейтинга богатейших людей мира, составленного агентством Блумберг.
Как добавляет агентство, это сделало его самым богатым человеком в современной истории.
Безос побил предыдущий рекорд, установленный Биллом Гейтсом в 1999 году. Накануне "краха доткомов" состояние основателя компании Microsoft оценивалось в 100 миллиардов долларов, что примерно соответствует 149 миллиардам в долларах 2018 года.
"Это сделало руководителя Amazon богаче, чем кто-либо еще на Земле, по крайней мере, с 1982 года, когда журнал Forbes впервые опубликовал свой рейтинг миллиардеров", - пишет Блумберг.
Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на 31 марта 2018 года штат компании составил 563,1 тысячи человек, увеличившись в 1,6 раза в годовом выражении.
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