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Citroen придумал очки от укачивания. Технологию позаимствовали у моряков
22:18 05.07.2018 |
Компания Citroen представила очки SEETROËN, которые помогут бороться с укачиванием во время поездки на автомобиле. За основу изобретения французы взяли технологию, изначально разработанную для моряков и усовершенствованную стартапом Boarding Ring. Цена очков в розничной продаже составляет 99 фунтов стерлингов (8300 рублей по текущему курсу).
Внутри оправы очков, выполненной из мягкого на ощупь пластика, находится жидкость, которая может перемещать по фронтальной (влево-вправо) и сагиттальной оси (вперед-назад). Благодаря ей очки воссоздают линию горизонта, устраняя конфликт между различными органами чувств.
Технология запатентована и прошла необходимые испытания. Показатель ее эффективности составляет 95 процентов. Очки рекомендуется надевать при первых признаках укачивания. Через 10-15 минут, когда мозг повторно синхронизируется с движением, воспринимаемым внутренним ухом (оно отвечает за равновесие), очки можно снять.
В прошлом году сообщалось, что Porsche решила компенсировать своим клиентам затраты на покупку солнцезащитных очков. Владельцы автомобилей жаловались на бликующие элементы в салоне, особенно это касалось машин со светлой отделкой интерьера.
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