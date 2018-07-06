Citroen придумал очки от укачивания. Технологию позаимствовали у моряков

Компания Citroen представила очки SEETROËN, которые помогут бороться с укачиванием во время поездки на автомобиле. За основу изобретения французы взяли технологию, изначально разработанную для моряков и усовершенствованную стартапом Boarding Ring. Цена очков в розничной продаже составляет 99 фунтов стерлингов (8300 рублей по текущему курсу).

Внутри оправы очков, выполненной из мягкого на ощупь пластика, находится жидкость, которая может перемещать по фронтальной (влево-вправо) и сагиттальной оси (вперед-назад). Благодаря ей очки воссоздают линию горизонта, устраняя конфликт между различными органами чувств.

Технология запатентована и прошла необходимые испытания. Показатель ее эффективности составляет 95 процентов. Очки рекомендуется надевать при первых признаках укачивания. Через 10-15 минут, когда мозг повторно синхронизируется с движением, воспринимаемым внутренним ухом (оно отвечает за равновесие), очки можно снять.

В прошлом году сообщалось, что Porsche решила компенсировать своим клиентам затраты на покупку солнцезащитных очков. Владельцы автомобилей жаловались на бликующие элементы в салоне, особенно это касалось машин со светлой отделкой интерьера.