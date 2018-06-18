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ЦРУ не может подтвердить или опровергнуть, что владеет информацией о Сатоши Накамото
10:12 18.06.2018 |
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что располагает какой-либо информацией о личности создателя биткоина Сатоши Накамото. Такой ответ управление дало на запрос журналиста Motherboard Даниэля Оберхауза, поданного в соответствии с нормами федерального закона о свободе информации США (FOIA).
«Ваш запрос отклонен. Управление не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что располагает запрошенной документацией», - сказано в традиционном «ответе Гломара».
Формулировка «ни подтвердить, ни опровергнуть» впервые появилась в ответе управления на запрос СМИ о секретной операции "Проект Азориан", в рамках которой американское судно «Гломар» в 1974 году осуществило подъем остатков затонувшей советской подлодки К-129. Так и появился термин "ответ Гломара".
Оберхауз подал аналогичный запрос в Федеральное бюро расследований США (ФБР), однако пока не получил ответа.
Напомним, интернет-предприниматель и инвестор Александр Мьюз убежден, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) вычислило Сатоши Накамото с помощью систем тотальной прослушки PRISM, MUSCULAR и стилометрии.
Тексты Накамото сравнивались с триллионами образцов текстов других авторов в интернете.
В ходе своего расследования профессор журналистики и профессиональный лингвист Адам Пененберг из Нью-Йоркского университета провел лингвистический анализ текстов Сатоши. По его мнению, разработчик биткоина умышленно использовал британскую маскировку, чтобы затруднить лингвистический анализ своих текстов, заметая тем самым следы.
Лучше всех под лингво-психологический портрет Сатоши Накамото подходит Нил Кинг (Neal J. King), считает автор расследования. Впрочем, как и остальные потенциальные соавторы, Нил Кинг опровергает свою причастность к биткоину.
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