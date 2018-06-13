Финансовые новости
- |
- 13.06.18
- |
- 15:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Суд ЕС подтвердил право Лубутена на красные подошвы туфель
08:42 13.06.2018 |
Суд Евросоюза подтвердил эксклюзивное право французского дизайнера обуви Кристиана Лубутена на знаменитые красные подошвы женских туфель и признал, что красный цвет может рассматриваться как фирменный торговый знак.
Судебная тяжба началась в 2012 году, когда голландский ритейлер Van Haren представил коллекцию обуви Fifth Avenue в сотрудничестве с голливудской актрисой Хэлли Берри. В коллекции были туфли-лодочки с красными подошвами.
Лубутен счел это незаконным использованием элемента своего товарного знака, на тот момент законодательно защищенного в странах Бенилюкса. С ним согласился Гаагский окружной суд, вынесший в отношении Van Haren временный судебный запрет.
Ритейлеру запретили продавать сине-черные туфли с красной подошвой, но в 2014 году Van Haren подал апелляцию, и дело направили в Европейский суд для прояснения.
Представители Van Haren настаивали, что у Лубутена не может быть эксклюзивного права на красные подошвы, поскольку по законам ЕС "форма товара, добавляющая ему значительную стоимость" не может считаться элементом торговой марки.
Торговая марка Лубутена, как значится в документах, включает право на использование "красного цвета (оттенок Pantone 18 1663TP), нанесенного на подошву туфли".
Как заявлял генеральный адвокат Европейского суда Мацей Шпунар, выступавший на стороне голландской фирмы, решение суда не должно учитывать "привлекательность товара, обусловленную репутацией марки или ее владельца".
Монополия на красную подошву?
Основавший обувную компанию в 1991 году Кристиан Лубутен приветствовал решение суда.
"Защита красной подошвы как товарного знака Christian Louboutin закреплена Европейским судом", - говорится в заявлении дизайнера.
"Красный цвет, нанесенный на подошву обуви для женщин на высоком каблуке, является меткой, которую Christian Louboutin использует в течение многих лет".
Кристиан Лубутен создал первую пару своей фирменной обуви на красной подошве в 1993 году, воспользовавшись красным лаком для ногтей своей ассистентки.
"Похоже, что Лубутену будет позволено создать монополию на туфли на высоком каблуке с красной подошвой!" - говорит Элейн О'Харе, партнер юридической фирмы Stevens & Bolton.
"Индустрия моды и предметов роскоши будет довольна этой победой Лубутена, в частности бренды, которые полагаются на конкретные цвета, цветовые комбинации или знаки, размещенные на их продукции в качестве логотипа".
Статьи по теме:
11.02.16 Christian Louboutin: история знаменитой обуви на красной подошве
Кристиан Лубутен всю свою жизнь посвятил созданию истинных объектов желания и соблазна. Туфли Christian Louboutin с лакированной красной подошвой, давно ставшей не просто визитной карточкой, а зарегистрированным товарным знаком, который энергично защищают адвокаты компании.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин начал эксперимент по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов
|Банки ожидают роста среднемесячных объемов ипотеки на уровне 10% - опрос НБУ
|Eurosatory-2018:Что за оружие и технику Украина повезла в Париж
|Каспийский газ подбирается к Европе. Стоит ли опасаться «Газпрому»?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Intel тестирует самый маленький чип со «спиновыми кубитами» для квантовых вычислений
|Суд ЕС подтвердил право Лубутена на красные подошвы туфель
|В Украине начали по-новому оформлять ДТП
|Vivo NEX: смартфон с выдвижной камерой и полностью безрамочным экраном
|Sony не будет спешить с созданием безрамочных смартфонов
|Представлены смартфоны Xiaomi Redmi 6A и Redmi 6, которые, к удивлению, весьма схожи
Это интересно
|Чистый убыток Xiaomi в первом квартале превысил 1 млрд долларов
|К 2025 году каждый третий новый автомобиль Volvo получит систему самоуправления
|10 профессий, востребованных в цифровой экономике
|Хромбуки могут обзавестись поддержкой eSIM
|Аэродинамический тягач Shell оказался в 2,5 раза экономичнее обычных грузовиков
|В США создан самый мощный суперкомпьютер в мире
|Смартфон Lenovo A5 предлагает все необходимое по цене чуть более $90