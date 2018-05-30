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Coca-Cola впервые выпустила алкогольный напиток. Но только в Японии
10:48 29.05.2018 |
Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola впервые за 125 лет существования выпустил алкогольный напиток. Он появился в магазинах Японии в понедельник.
Напиток выпускается только с лимонным вкусом, его крепость варьируется от 3% до 7%.
Сообщается, что запуск нацелен на молодых потребителей, особенно на женщин.
По традиции компании, рецепт напитка строго засекречен, однако известно, что он вдохновлен стремительно набирающим в Японии популярность напитком Chu-Hi - газировкой с ароматизаторами, в которую добавляется местный алкогольный напиток сётю. Chu-Hi также продается в банках и содержит от 3% до 8% алкоголя.
В Coca-Cola говорят, что планов выпускать такие напитки где-то помимо Японии у компании нет.
В Японии Chu-Hi считается альтернативой пиву и пользуется особенной популярностью среди женщин.
Напиток уже производят японские пивоваренные гиганты Kirin, Suntory и Asahi. Самые распространенные ароматизаторы в таких напитках - цитрусовые, например, грейпфрут или лимон.
В ноябре аналитик Wells Fargo Бонни Херцог сказала, что Coca-Cola может выйти на рынок алкогольных напитков, особенно "в премиальных сегментах рынка, таких как крафтовые напитки для взрослых".
Слабоалкогольные напитки с фруктовыми вкусовыми добавками, такие как Hooch, Reef, Smirnoff Ice или Bacardi Breezer, стали пользоваться популярностью после 1990-х годов.
Некоторые, правда, опасаются, что подобные напитки приучат молодежь употреблять алкоголь в больших количествах.
Coca-Cola, заметив, что молодое поколение серьезно относится к своему здоровью и, соответственно, покупает меньше газированных напитков с большой концентрацией сахара, уже не первый год приобретает компании, производящие бутилированную воду и чай.
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