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Датчане разработали пластырь от смартфонной зависимости
18:12 23.05.2018 |
Каждый владелец смартфона в среднем трогает свой аппарат 2617 раз в день - это немало. Самое забавное заключается в том, что особенного смысла в этих бесконечных взаимодействиях нет. Скорее речь идет о навязчивости или привычке, которая постепенно превращается в стойкую зависимость («Ах, вдруг что-то случилось, надо срочно проверить»).
Датская дизайн-студия Stupid Studios выпустила решение для страдающих от мобильной зависимости (то есть для всех) - «цифровой детокс-пластырь» Zmartfone Blocker. Способ его применения прост, и пластырь не надо наклеивать себе на лоб, ухо или иную часть тела. Он предназначен для экрана смартфона.
В одной упаковке помещается 10 пластырей с различными мотивирующими высказываниями. Например: «Не будь одним из тех 9%, кто проверяет смартфон во время секса». Или: «Удали приложение Facebook. Если ты будешь троллить свою бывшую и читать вдохновляющие цитаты своей тети, счастливее ты не станешь».
Как пишет The Next Web, пластырь не слишком большой и весь экран не закрывает, так что некоторые уведомления видны.
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