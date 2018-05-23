Датчане разработали пластырь от смартфонной зависимости

Каждый владелец смартфона в среднем трогает свой аппарат 2617 раз в день - это немало. Самое забавное заключается в том, что особенного смысла в этих бесконечных взаимодействиях нет. Скорее речь идет о навязчивости или привычке, которая постепенно превращается в стойкую зависимость («Ах, вдруг что-то случилось, надо срочно проверить»).

Датская дизайн-студия Stupid Studios выпустила решение для страдающих от мобильной зависимости (то есть для всех) - «цифровой детокс-пластырь» Zmartfone Blocker. Способ его применения прост, и пластырь не надо наклеивать себе на лоб, ухо или иную часть тела. Он предназначен для экрана смартфона.

В одной упаковке помещается 10 пластырей с различными мотивирующими высказываниями. Например: «Не будь одним из тех 9%, кто проверяет смартфон во время секса». Или: «Удали приложение Facebook. Если ты будешь троллить свою бывшую и читать вдохновляющие цитаты своей тети, счастливее ты не станешь».

Как пишет The Next Web, пластырь не слишком большой и весь экран не закрывает, так что некоторые уведомления видны.



