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Xiaomi выпустила моющую швабру за $10
11:47 17.05.2018 |
Компания Xiaomi в сотрудничестве с производителем Delmar выпустила моющую швабру, которая предлагается по цене всего 10 долларов.
Швабра оснащена резервуаром для воды объемом 350 мл. В незаполненном состоянии швабра весит 750 г, длина металлической ручки составляет 1,2 м. Швабра, высота которой составляет всего 3 см, оснащена поворотным на 360 градусов основанием, что позволяет легко мыть полы под столами, шкафами и кроватями.
Жидкость в баке позволяет смачивать ткань в основании швабры, для этого в верхней части ручки предусмотрена кнопка. Производитель утверждает, что мягкая насадка, созданная с использованием различных типов волокон, позволяет быстро очищать различные поверхности, а также швы между плиткой.
Водяного резервуара хватает для качественной уборки помещения площадью 100 м2.
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