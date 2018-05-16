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Sotheby's продал редкий голубой бриллиант за 6,7 млн долларов
17:42 16.05.2018 |
Редкий голубой бриллиант, который в разное время принадлежал разным королевским домам Европы, был продан на аукционе Sotheby's в Женеве за 6,7 млн долларов.
Голубой бриллиант Фарнезе был подарен на свадьбу Изабелле Фарнезе, дочери наследного принца Пармы. В 1715 году она вышла замуж за короля Испании Филипа V.
Драгоценность затем 300 лет передавалась по наследству и становилась собственностью королевских домов Франции, Италии и Австрии.
Бриллиант весом 6,1 карат был добыт на известных алмазных приисках Голконда в Индии.
Покупатель алмаза определился достаточно быстро - потребовалось лишь четыре минуты торгов. Аукционный дом надеялся выручить за него 3,5-5 млн долларов, но конечная цена оказалась выше.
"Мы не сомневались в хорошем результате, но начальная стоимость была 3,5 млн долларов, а в итоге камень был продан за 6,7 млн долларов. Так что результат превзошел ожидания, - сказала специалист по ювелирным изделиям Sotheby's Даниэла Маскетти. - Хорошие камни, прекрасно задуманные, прекрасно исполненные, с характерными особенностями, выполненные в определенное время, хорошо продаются".
По информации аукционного дома, голубой бриллиант украшал диадему королевы Франции Марии-Антуанетты.
Покупатель драгоценного камня предпочел сохранить анонимность.
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