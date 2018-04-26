Американцы научились поддерживать жизнь в свином мозге, отделенном от тела

Ученые из Йельского университета могут изменить определение самой смерти. Им удалось восстановить циркуляцию крови в мозге обезглавленных свиней и поддерживать жизнь в реанимированном органе на протяжении 36 часов. Об этом пишет главный редактор MIT Technology Review Антонио Регаладо.

Ведущий исследователь из Йеля Ненад Сестан рассказал, что были произведены эксперименты на более чем сотне мозгов, которые ученые получили со скотобойни. Жизнь в органах поддерживалась с помощью системы насосов, подогревателей и пакетов с искусственной кровью.

Естественно, ученым не удалось получить каких-либо доказательств того, что бесплотный мозг свиньи пришел в сознание, что им удалось перезапустить сознание. Но миллиарды отдельных клеток мозга были здоровыми и способны к нормальной жизнедеятельности.

Разработкой ученых уже заинтересовались медики. Дело в том, что переданные в целях науки мозги погибших людей могли бы более эффективно использовать для тестирования различных препаратов и методов лечения рака или болезни Альцгеймера, которые слишком опасны для тестирования на живых людях.

Но на пути исследователей встает очень много этических вопросов. Если человеческий мозг будет таким образом реанимирован, то возродиться ли в нем сознание? И как оно будет существовать без органов слуха, зрения и возможности коммуницировать. Могут ли исследователи распоряжаться таким мозгом на свое усмотрение? Что касается трансплантации мозга, то это слишком тяжелая задача для современной медицины.