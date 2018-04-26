Суд ЕС стал на сторону футболиста Месси в споре о товарном знаке с компанией Massi

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси в четверг выиграл спор с испанским производителем одежды для велоспорта Massi в суде ЕС, получив право зарегистрировать свою фамилию в качестве товарного знака ЕС для спортивной одежды и инвентаря.

Как говорится в решении Европейского суда общей юрисдикции, фамилия Месси достаточно узнаваема по всему миру, чтобы избежать визуальной и фонетической путаницы.

"Господин Месси - широко известная публичная личность, его часто можно видеть на телевидении, его регулярно обсуждают в телевизионных и радиопередачах", - подчеркнул суд.

Ведомство по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) ранее посчитало, что фамилия футболиста слишком созвучна и похожа на письме с названием фирмы Massi. Спор тянулся с 2011 года.

Л.Месси считается одним из лучших и самых известных футболистов современности. На счету 30-летнего нападающего более 600 забитых мячей в профессиональном футболе. Суд ЕС отметил, что даже если в мире есть люди, которым неизвестна фамилия Месси, среди тех, кто покупает спортивное оборудование или одежду, таких вряд ли удастся найти.

Компания Massi может обжаловать решение в Европейском суде - высшей судебной инстанции ЕС.