Потоковое аудио впервые принесло основной доход рынку звукозаписи

Доходы от продаж мирового рынка индустрии звукозаписи по итогам 2017 года выросли на 8,1% до $17,3 млрд. При этом главным источником прибыли впервые стала продажа потокового аудио через стриминговые сервисы, такие как Spotify и Apple Music. Об этом свидетельствуют данные Международной федерации звукозаписи (IFPI).

Потоковые сервисы принесли музыкальной индустрии 38,4% всех доходов, а вместе с другими нематериальными продажами (не на физических носителях) составили 54% общего объема мирового рынка.

В 2017 году количество платных пользователей потоковых услуг достигло 176 млн человек, а стриминговый трафик вырос на 41,1% по сравнению с 2016 годом.

Рынок «физических» носителей уменьшился на 5,4%, загрузок - на 20,5%. Крупнейшим рынком стриминга остались США, но при этом в топ-10 впервые вошел Китай.

В IFPI также отметили, что рынок звукозаписи растет третий год подряд - впервые с 1997 года, когда федерация стала его отслеживать. Однако его доходы в 2017 году по-прежнему составляют лишь 68,4% от пика рынка в 1999-м.