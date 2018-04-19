Создан фермент, пожирающий пластик

Исследователи по всему миру ищут способы борьбы с растущим загрязнением окружающей среды пластиками. Неожиданный успех выпал на долю группы, изучавшей бактерию, обнаруженную на одной из свалок в Японии.

Ученым удалось улучшить фермент, выделяемый бактерией, настолько, что он стал разрушать полиэтилентерефталат (PET) - пластик, широко используемый для производства бутылок, всего за несколько дней. Исследователи признаются, что для них самих результат манипуляций стал сюрпризом.

Исходный фермент напоминал тот, который бактерии используют для разрушения природного полимера, встречающегося в защитном слое растений. Одним из вариантов использования «пожирателя пластиковых бутылок» может стать его распыление над островами плавающего пластика в океанах. В то же время, поскольку новый фермент позволяет разлагать пластик до исходных компонентов, получаемое в результате сырье для повторного использования теоретически снижает потребность в нефти.

Отрасль имеет опыт создания промышленных ферментов. Например, ферменты для моющих средств и производства ​биотоплива были созданы повышением на несколько порядков эффективности исходных ферментов, выполняющих необходимую функцию.