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Швейцарская купюра в 10 франков признана самой красивой банкнотой года в 2017 году
10:32 10.04.2018 |
Международное банкнотное сообщество (International Bank Note Society, IBNS) выбрало самую красивую купюру, выпущенную в мире в 2017 году - 10 швейцарских франков. Банкнота стала третьей в девятой серии банкнот, вводимых Национальным банком Швейцарии.
Ранее швейцарский регулятор выпустил банкноты в 20 и 50 франков (последняя была признана IBNS самой красивой купюрой 2016 года).
В сообщении IBNS подчеркивается, что борьба за звание самой красивой банкноты в этом году проходила в условиях небывало острой конкуренции и отрыв кандидата от Швейцарии от конкурентов по итогам голосования оказался, как никогда, мал. Главными конкурентами 10 франков в IBNS назвали выпущенную Королевским банком Шотландии (RBS) банкноту в 10 шотландских фунтов с портретом жившей в XIX веке математика и астронома Мэри Сомервилль и выпущенная на Фиджи банкнота с необычным номиналом семь долларов, посвященная победе фиджийской сборной по регби-7 на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, которая принесла стране первую в ее истории олимпийскую медаль, а также новые банкноты в 100 норвежских крон, 10 канадских долларов и 40 франков Джибути.
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