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Космический отель “Аврора” предлагает резервировать номера по $9,5 млн
13:57 06.04.2018 |
В 2021 году на орбите нашей планеты должен появиться элитный космический отель, который начнет принимать посетителей уже в 2022 году.
Космическая станция получит название «Аврора», ее анонс состоялся в ходе мероприятия Space 2.0 Summit. Автором идеи выступает американская компания Orion Span, которая утверждает, что одновременно в отеле смогут отдыхать до шести миллионеров или тех, кто сможет найти на 12-дневный отдых за пределами Земли сумму в 9,5 млн долларов.
Компания Orion Span настроена решительно, прием предварительных заказов уже начался. Желающие стать в очередь должны перевести на счет создателей «Авроры» авансовый платеж в размере 80 тыс. долларов. Однако это не все, перед полетом нужно будет пройти трехмесячный курс подготовки, состоящий из нескольких стадий.
В ходе этого незабываемого отдыха гости станции смогут наслаждаться невесомостью и принимать участие в различных экспериментах, например, выращивать растения, которые позже можно будет забрать домой. Наличие высокоскоростного подключения Wi-Fi позволит общаться с друзьями и родственниками при помощи обычных гаджетов или в специально оборудованном помещении виртуальной реальности.
«Аврора» будет находиться на высоте около 360 км на поверхностью Земли, станция будет полностью огибать планету за 90 минут, поэтому в течение 24 часов гости буду наблюдать 16 закатов и рассветов.
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