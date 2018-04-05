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Канадцы собрали $100 000 на деревянные яйца для медитации
16:38 05.04.2018 |
Каких только проектов ни встретишь на Kickstarter. Недавно раунд инвестиций на $100 000 там получила компания, которая собирается выпускать деревянные яйца для медитации. Разработчикам нужно было всего $10 000 на запуск производства талисманов для успокоения, но собрали они в 10 раз больше.
Orijin Design предлагает использовать яйцо уставшим от постоянных забот. Его можно мять, растирать, перекатывать в кармане, тем самым успокаиваясь. В перспективность разработки поверили более трех тысяч человек.
Всего будут доступны четыре модификации яйца: из дерева, обычного и лавового камня, металла. Одно яйцо будут продавать по $13.
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