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Сериал Amazon по "Властелину колец" обещает стать самым дорогим в истории
12:36 22.03.2018 |
Компания Amazon Studio вложит до $500 млн в создание первых двух сезонов сериала по "Властелину колец" Джона Толкиена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Если эта информация подтвердится, сериал станет самым дорогим в истории.
Amazon заплатила студии Warner Bros. Television $250 млн за права на экранизацию Властелина колец. Производство двух сезонов и маркетинг могут обойтись еще в $500 млн.
Расходы на кинотрилогию Питера Джексона были почти вдвое меньше - $281 млн, без учета инфляции и затрат на маркетинг.
Ранее сообщалось, что компания Warner Bros. Television и наследники писателя Джона Толкиена ведут переговоры с Amazon Studios о съемке сериала, основанного на романах покойного автора "Властелина колец".
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