Компания Amazon Studio вложит до $500 млн в создание первых двух сезонов сериала по "Властелину колец" Джона Толкиена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Если эта информация подтвердится, сериал станет самым дорогим в истории.

Amazon заплатила студии Warner Bros. Television $250 млн за права на экранизацию Властелина колец. Производство двух сезонов и маркетинг могут обойтись еще в $500 млн.

Расходы на кинотрилогию Питера Джексона были почти вдвое меньше - $281 млн, без учета инфляции и затрат на маркетинг.

Ранее сообщалось, что компания Warner Bros. Television и наследники писателя Джона Толкиена ведут переговоры с Amazon Studios о съемке сериала, основанного на романах покойного автора "Властелина колец".