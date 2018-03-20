Рецепт счастья от скандинавов

Хочешь быть счастливым - живи по принципам хюгге, говорят датчане. Почему бы не последовать примеру счастливых скандинавов?

20 марта - Международный день счастья. Это, конечно, не значит, что в это день все сразу становятся счастливыми, но вот повод задуматься о счатье - хороший. Как правило, незадолго до этого международного праздника ООН публикует свой доклад World Happiness Report. В 2018 году самым счастливым народом являются финны. В актуальном рейтинге стран по уровню счастья его жителей в тройку лидеров вошли Норвегия и Дания. Германия заняла 15-е место.

Торжество уюта

В чем же секрет счастья скандинавов? У них есть свое понятие того, что может делать людей счастливыми, - хюгге. Хюгге - это философия жизни, прославляющая абсолютный уют, к которому следует стремиться не только по выходным или в конце рабочего дня, но и в каждый момент нашей повседневной жизни.

Хюгге можно описать и как "искусство сердечности", "душевный уют", "отсутствие всяких мешающих факторов" и "радость от присутствия успокаивающих вещей", пишет датский ученый Майк Викинг, директор Института исследования счастья в Копенгагене. Его книга "Хюгге. Секрет датского счастья" была переведена на немецкий и русский языки.

В центре концепции "хюгге" находятся не вещи, а переживания и атмосфера, уточняет Майк Викинг: "Речь идет о том, чтобы находиться рядом с теми, кто любим. В чувстве дома. В ощущении того, что ты находишься в безопасности, отгороженный от внешнего мира, в месте, где тебе не нужно быть бдительным".

А само слово "хюгге" происходит из норвежского языка и означает "хорошее самочувствие", уточняет исследователь. Так почему же "хюгге" занимает столь важное место в скандинавской культуре, и в чем ее суть? Майк Викинг выделяет следующие пункты.

Штаб-квартира хюгге

В отличие от многих других стран, в Дании социальная жизнь проходит не столько в барах, ресторанах, кафе или клубах, сколько дома. Семь из десяти датчан испытывают счастье именно в своих четырех стенах. Дом в Дании - что-то типа "штаб-квартиры хюгге", центральное место для блаженства. Понятно, что и обставляют свой дом датчане с особым вниманием. "В Дании любят дизайн, поэтому, когда заходишь в квартиру датчанина, кажется, что попал на страницы журнала по оформлению интерьера", - пишет Майк Викинг.

Сообщество с другими людьми - не только важная составная часть понятия хюгге, но и ключевой элемент счастья, объясняет Викинг. "Самым важным индикатором счастья являются наши социальные отношения", - утверждает ученый. Датчане это хорошо усвоили, и работа не находится у них на первом месте. Уже в пять часов заканчивается рабочий день, а те, у кого есть дети, работают и вообще до четырех. После работы принято сразу отправляться домой и приниматься за приготовление ужина.

Теплый свет свечей - без него не бывает хюгге. 28 процентов датчан зажигают свечи каждый день. На каждого жителя Дании приходится по шесть килограммов свечного воска в год. По данным Европейской ассоциации производителей свечей (ECA), по этому показателю Дания опережает другие европейские страны. Датчане любят, чтобы и осветительные приборы в доме тоже давали теплый свет, поэтому холодные неоновые лампы для них неприемлемы. "Одержимость темой света можно объяснить тем, что с октября по март датчане его мало видят", - объясняет Майк Викинг.

Пожирней да погуще

Пожалуй, самое неожиданное откровение в датской философии счастья - это отношение к еде. Его можно сформулировать так: хотите испытать хюгге - откажитесь от здоровой пищи. В "штаб-квартире хюгге" пьют кофе с пирогами, тортами со сливочным кремом и всякими другими, как следует признать, вредными для здоровья сладостями. Датчане едят почти вдвое больше сладостей, чем среднестатистический европеец, - 8,2 килограмма на человека в год (в среднем по Европе этот показатель составляет 4,2 килограмма).

Кроме того, они любители сытно поесть, в том числе и мясные блюда или различные рагу. "На самом деле высокое потребление мяса, сладостей и кофе напрямую связано с хюгге. Это своего рода способ хорошего отношения к самому себе, возможность себя побаловать и позволить себе - да и другим - отдохнуть от требований здорового образа жизни, - пишет Викинг. - Сладости - это хюгге, также как и пироги, кофе или горячий шоколад. А вот нарезанная палочками морковь - уже нет".

Желаем вам хюгге!

Ощущение хюгге невозможно достичь, если испытываешь и чувство холода, подчеркивает Викинг. Поэтому датчане предпочитают носить многослойную одежду. "В ней заключается ключ к тому, как пережить четыре времени года за один день", - пишет исследователь. Помимо этого обязательным атрибутом хюгге является уютный объемный шарф.

Насколько просто жить по принципам хюгге, каждый может решить для себя. Одеть уютный свитер, зажечь свечи и хотя бы полчаса не поглядывать на дисплей мобильного телефона - это только начало. Перестать быть трудоголиком и проводить больше времени с близкими, наверное, сложнее. Но стремиться к этому стоит. Ведь в этом залог счастья, которого всем нам очень хочется.