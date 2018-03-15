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Почем невесты напрокат в Китае?
14:01 15.03.2018 |
Наличие пары - необходимое слагаемое состоятельности и зрелости в Китае. Однако в стране, где количество мужчин превышает число женщин практически на 145 млн, сделать это непросто. И тогда самые предприимчивые выбирают "невест напрокат".
Китайское общество, несмотря на экономический рывок, достаточно традиционно. Здесь крайне важны отношения в семье. К примеру, новогодние каникулы, которые в Китае длятся с середины февраля до начала марта, для молодых жителей страны - это как раз время продемонстрировать свою успешность. Когда все поколения собираются вместе, молодежь привозит партнеров знакомиться с родителями, дедушками, тетями и кузенами. Появиться одному (особенно если тебе уже под тридцать) - значит навлечь на свою голову массу вопросов: как это нет невесты, уже давно пора!
То, что пора, понимают и сами потенциальные женихи, но вот где взять вторую половинку? "Я живу вдалеке от моего родного города, как и большинство молодых людей сейчас. Дома много знакомых, семейные связи, и там проще встретить будущего партнера. Родители могут помочь, если я их попрошу. А здесь мегаполис, все сложнее", - делится молодой специалист Терри из Гуанчжоу. Терри тридцать два, и он уже привык ежегодно отвечать на вопросы родственников. Он все еще холостой, никак не может встретить достойную пару. Но засидеться в женихах считает лучшей долей, чем жениться на первой встречной.
Семьи невест предъявляет слишком высокие требования к кандидатам в мужья. "На выбор спутника в Китае влияют социальный статус, положение семьи, уровень образования, размер зарплаты, рост (!) и, конечно, внешность. Обычно к жениху требования выше: родители невесты считают, что он должен иметь квартиру, машину, перспективную должность (лучше в госсекторе) и много работать. Девушки хотят жить в комфорте и безопасности, особенно после рождения ребенка", - заключает Терри.
По иронии, Терри когда-то работал в брачном агентстве психологом-консультантом. Даже в век интернета и социальных медиа такие услуги в Китае весьма востребованы. А гонорары за услуги агентства по подбору нужного жениха или невесты могут достигать $15 тыс.
По словам молодого китайца, познакомиться можно и в социальных сетях, но не все на это готовы. Современная китайская молодежь, в принципе, теряет навыки общения. Многие не знают, что сказать девушке при знакомстве, слишком нерешительны, не уверены в себе.
Поэтому еще один процветающий бизнес в Поднебесной - аренда невест и женихов. Традиционный набор требований для фейкового партнера: пусть будет высоким (в Китае высокие "в почете"), не слишком разговорчивым (чтобы не успел сболтнуть лишнего) и обойдется недорого. Так сколько же стоит это удовольствие? Конечно, такие агентства работают подпольно, значит, цен в свободном доступе нет. Все явки и пароли надо искать в самой популярной китайской соцсети WeChat. Здесь можно выяснить, что аренда партнера обойдется в среднем в $65, а в новогоднюю ночь прайс будет ровно в десять раз выше. Обязательное условие такого сервиса - никакого физического контакта, тем более сексуального, спать псевдожених и невеста должны отдельно.
Услугами таких полуподпольных агентств охотно пользуются и китайцы нетрадиционной ориентации, которые не хотят тревожить покой своих родственников. Требования родителей удовлетворить невозможно, потому ищут прикрытия. Одна проблема: вдруг жених или невеста напрокат понравится родителям, что тогда делать на следующий год, опять придумывать оправдания, мол, не сошлись характерами? Агентства по аренде женихов и невест, судя по всему, в Китае будут процветать. Само явление родилось на стыке новых и старых идей. С одной стороны, старшее поколение хочет от детей, чтобы те женились молодыми, с другой - общество требует быть состоятельным. Что делать молодым китайцам? Зачатую приходится играть на публику и "вторую половинку" брать в аренду.
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