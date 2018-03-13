Американская мечта сбывается: 18 миллиардеров

Миллиардерами не рождаются, ими становятся. По крайней мере некоторые из них. Некоторым приходится много работать, чтобы заработать свои миллиарды.

Из грязи в князи - это фактически клише, но есть основания в реальной жизни и для такого мифа.

Ниже мы расскажем о 18 миллиардерах, которые начинали свою жизнь в небогатых семьях, но пришли к тому, чтобы стать самыми богатыми людьми в мире.

Ги Лалиберте

Состояние: $1,19 млрд

Ги Лалиберте - основатель и руководитель компании Cirque du Soleil ("Цирк Солнца").

Начинал он как простой циркач: играл на аккордеоне, ходил на ходулях и глотал огонь. Лалиберте создал цирк, который синтезировал в себе различные цирковые стили со всего мира.

Университет Лаваля в Квебеке в 2008 г. вручил Ги Лалиберте почетную докторскую степень.

Годом раньше он получил учрежденную компанией Ernst & Young премию "Предприниматель года" (Ernst & Young Entrepreneur of the Year) за достижения в области предпринимательства на местном, национальном и международном уровнях.

Кенни Трутт

Состояние: $1,41 млрд

Кенни Трутт родился в 1948 г. в семье бармена и вырос в Иллинойсе. Он - дипломированный специалист.

В свое время миллиардер окончил Университет Иллинойса и был удостоен почетной ученой степени бакалавра в области науки и искусства.

В 1988 г. Кенни основал телекоммуникационную компанию Excel Communications и за восемь последующих лет превратил ее в глобальное предприятие, доходы которого составили полтора миллиарда долларов в год.

На сегодняшний день Трутт - знаменитый американский миллиардер, талантливый предприниматель, видный благотворитель и основатель крупной телекоммуникационной компании Excel Communications.

Моэд Альтрад

Состояние: $2,7 млрд

Альтрад - миллиардер, председатель совета директоров международного холдинга по производству строительного оборудования, владелец команды Montpellier Hеrault Rugby Club и обладатель ордена Почетного легиона.

Однако он родился в одном из бедуинских племен посреди пустыни в Сирии. Племя Альтрада кочевало в окрестностях сирийского города Ракка, ставшего сейчас столицей самопровозглашенного халифата исламистов.

Его детство прошло в условиях, приближенных к первобытному существованию. Его отец был вождем племени. Матери было то ли 13, то ли 14 лет.

Она принесла ему двух сыновей и скончалась через некоторое время после рождения второго, Мохеда Альтрада. Его отдали на попечение бабушке, которая изо всех сил стремилась сделать внука пастухом.

Он не знает ни точную дату рождения, ни места рождения, ни даже сколько ему лет.

В 1985 го. Альтрад Мохед приобрел практически обанкротившуюся компанию, которая ранее занималась строительным оборудованием.

Практически на руинах этой компании выросла группа Altrad. На данный момент обороты компании превышают $1 млрд.

Опра Уинфри

Состояние: $2,7 млрд

Опра Уинфри - американская телеведущая, актриса, продюсер, общественный деятель, ведущая ток-шоу "Шоу Опры Уинфри" (1986-2011).

Журнал Forbes назвал ее девятой по влиятельности женщиной в 2005 г. и первой - в 2007 г., самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе в 2009 г., самой влиятельной знаменитостью в 2010 и 2013 гг.

Ее родителями были не состоявшие в браке молодые люди. Мать - Вернита Ли - была горничной, а отец - Вернон Уинфри - шахтером, потом парикмахером, впоследствии членом муниципального совета.

Когда Опра родилась, ее отец был в армии. После рождения Опры мать переехала на север, и свои первые шесть лет жизни Опра провела в сельской глуши, живя со своей бабушкой.

Говард Шульц

Состояние: $2,9 млрд

Говард Шульц - американский бизнесмен, наиболее известный как председатель совета директоров и CEO Starbucks.

Родился в Бруклине в еврейской семье. Его отец, бывший военнослужащий Фред Шульц, работал водителем грузовика.

В 1975 г. Говард стал первым в семье, кто закончил колледж, получив степень бакалавра Северного Мичиганского Университета.

В 1982 г. он устроился на работу в компанию Starbucks (Сиэтл), которая в то время продавала только кофейные зерна.

Вдохновленный атмосферой итальянских эспрессо-баров он решил донести итальянскую философию наслаждения кофе до США.

Ду Вон Чанг

Состояние: $3,1 млрд

Ду Вон Чанг родился в 1954 г. в весьма небогатой семье. Чтобы заработать на жизнь, он основал в Сеуле первый сервис по доставке кофе и сока.

Впрочем, этим честолюбивый юноша явно не собирался ограничиваться: Чанга, как и многих до и после него, манила американская мечта.

Всего три года спустя, в 1981 г., молодой кореец вместе с женой Джин Сук эмигрировал в США.

Сейчас площадь магазинов Forever 21 в среднем составляет около 3,5 тыс. кв. м, самый большой магазин расположен на территории более 15 тыс. кв. м.

В крупных магазинах выделены отдельные секции для разных брендов (всего компании принадлежит 21 товарный знак).

Кеннет Лангон

Состояние: $3,3 млрд

Для того чтобы оплатить образование сына, родители Лангона брались за любую черную работу и даже заложили свой дом.

В 1968 г. он получил хорошее место в компании Ross Perot.

А через два года Лангон с партнером по имени Бернард Маркус основали компанию Home Depot, которая принесла им миллиарды.

Джон Пол Деджориа

Состояние: $3,4 млрд

Джон Пол Джонс Деджориа - американский бизнесмен и филантроп греко-итальянского происхождения, миллиардер, соучредитель, председатель совета директоров и CEO компании Paul Mitchell, а также соучредитель и председатель совета директоров компании-производителя текилы The Patrón Spirits.

Входит в список 400 самых богатых людей США Forbes 400. Один из самых богатых греков в мире.

Когда Джону было два года, его родители развелись, и в 9-летнем возрасте вместе со своим старшим братом он начал продавать рождественские открытки и газеты, чтобы содержать семью.

Когда мать-одиночка оказалась неспособной содержать сыновей, она отдала их в приемную семью в Восточном Лос-Анджелесе.

В молодости Деджориа состоял в уличной банде, но решил изменить свою жизнь, после того как его школьный учитель математики сказал, что он "никогда ни в чем не преуспеет в жизни".

Ральф Лорен

Состояние: $6,3 млрд

Ральф Лорен - американский модельер, дизайнер и предприниматель, кавалер ордена Почетного легиона. Один из богатейших людей США и мира.

Ральф Лифшиц родился в Бронксе, в еврейской семье эмигрантов из бывшей Российской империи.

Семья из шести человек жила в однокомнатной квартире в бедном нью-йоркском квартале Бронкса.

Ральф с детства любил искусство, мечтал о красивой жизни и карьере баскетболиста или актера.

Шахид Хан

Состояние: $7,2 млрд

Шахид Хан в юности эмигрировал в США, несколько лет работал посудомойщиком, а после смог превратить разорившуюся компанию Flex-N-Gate в одного из крупнейших производителей комплектующих для автомобилей.

Предприниматель владеет двумя футбольными клубами и известен активной поддержкой политики Дональда Трампа.

Сегодня Хан считается самым богатым пакистанцем, его состояние оценивается в $7,2 млрд.

Джордж Сорос

Состояние: $8 млрд

Джордж Сорос - американский трейдер, финансист, инвестор, филантроп.

Родился в Будапеште в еврейской семье среднего достатка. Во время гитлеровской оккупации семья выжила только благодаря поддельным документам, которые изготовил отец.

Осенью 1945 г., когда опасность окончательно миновала, Джордж Сорос вновь пошел в школу.

Но жизнь в постоянном страхе уничтожения нацистами наложила на него отпечаток: парень страстно желал уехать на Запад, покинуть родную Венгрию.

В 1947 г. Сорос переехал в Англию, где поступил в Лондонскую школу экономики и политических наук и успешно ее окончил через три года.

Ян Кум

Состояние: $9,2 млрд

Ян Кум - американский предприниматель и программист, сооснователь и CEO мессенджера WhatsApp.

Родился в Киеве единственным ребенком в еврейской семье, вырос в Фастове Киевской области Украинской ССР.

Эмигрировал в США в 1992 г. с матерью и бабушкой, жил в Маунтин-Вью.

Отец умер в 1997 г., мать - в 2001 г. Бросив университет, Кум поступил на работу в Yahoo!.

Лакшми Миттал

Состояние: $18,5 млрд

Лакшми Миттал - индийский бизнесмен, основатель и владелец крупнейшей металлургической группы мира Mittal Steel Company N.V., совладелец крупнейшей в мире металлургической компании Arcelor Mittal.

Начинал свой бизнес в Индонезии. Более чем за 30 лет своего развития его компания Ispat International появилась практически во всех регионах мира.

Исключение составила Индия, в которой отец Миттала начинал свой бизнес, но продал его из-за проблем с правительством.

Всегда и везде его стальная империя увеличивалась за счет агрессивного поглощения предприятий: в Мексике, Канаде, Германии, Казахстане и других странах.

Леонардо Дель Веккио

Состояние: $22,9 млрд

Сегодня фирма Люксотика, возглавляемая Леонардо Дель Веккио, это целая бизнес-империя, имеющая в своих активах множество предприятий, выпускающих оптические и защитные линзы, оправы и аксессуары к очкам, расположенные в Америке, Китае и Италии и России.

Леонардо Дель Веккио родился в Милане в 1935 г., в 7 лет он был отдан в приют, потому что его мать не имела возможности содержать пятерых детей.

Свою трудовую деятельность Леонардо начал учеником механика на фабрике, выпускавшей автомобильные запасные части.

Именно знания по обработке металла, полученные им в то время, послужили для него хорошим начальным опытом, когда он решил открыть свою первую мастерскую по изготовлению оправ для очков.

Франсуа Пино

Состояние: $28,5 млрд

Франсуа Пино - французский предприниматель, коллекционер и меценат.

Франсуа Пино родился в семье торговца древесиной во французской провинции Бретань.

Учеба мальчику давалась с большим трудом, однако его с детства интересовало предпринимательство.

В 16 лет юноша покинул школу. Несколько лет Пино перебивался случайными заработками в родном регионе и Париже, затем на три года уехал в Алжир, бывший в то время французской колонией, откуда вернулся со стартовым капиталом.

Ли Кашин

Состояние: $35 млрд

Ли Кашин - гонконгский предприниматель и филантроп, один из самых влиятельных бизнесменов Азии.

В настоящее время является председателем правления компаний Cheung Kong Group и Hutchison Whampoa, капитализация которых составляет около 15% гонконгского фондового рынка (кроме того, структуры Ли Кашина построили в Гонконге каждую седьмую квартиру, они контролируют 70% грузооборота гонконгского порта, имеют существенные доли на рынке розничной торговли, мобильной связи и электроэнергетики).

В компаниях Ли Кашина занято более 270 тыс. человек, работающих в 53 странах мира.

Ли Кашин родился 13 июня 1928 г. в городе Чаочжоу китайской провинции Гуандун в бедной семье школьного учителя, в 10 лет чудом оправился от туберкулеза.

В 1940 г., спасаясь от японского вторжения и тягот войны, семья Ли бежала в Гонконг, где их приютил зажиточный родственник.

В 1942 г. (по другим данным, в 1943 г.) отец Ли, не имея возможности платить за лечение, умер от туберкулеза, и подростку, даже не окончившему пяти классов, пришлось торговать ремешками для часов, а вскоре устроиться на фабрику по производству пластмассовых цветов.

Ли работал по 16 часов в день на вредном производстве - штамповке и раскраске искусственных роз, а после смены посещал вечернюю школу.

Шелдон Адельсон

Состояние: $41 млрд

Шелдон Адельсон - американский бизнесмен еврейского происхождения.

Адельсон родился в бедной еврейской семье в городе Дорчестер (окрестности Бостона). Семья его матери была с Украины. Его отец приехал из Литвы.

Свои первые деньги заработал в 12 лет, продавая газеты на улицах. Позже он работал ипотечным брокером, антрепренером, инвестиционным экспертом и финансовым консультантом и создал около 50 различных компаний.

В 1970-х гг. он первым занялся организацией выставок и конференций в Лас-Вегасе.

Ларри Эллисон

Состояние: $64,1 млрд

Ларри Эллисон - американский предприниматель, сооснователь, председатель совета директоров и директор по технологиям (CTO) корпорации Oracle, бывший генеральный директор (CEO) Oracle (1976-2014), крупнейший акционер компании NetSuite, начальный инвестор компании Salesforce.com.

Когда девятимесячный Ларри заболел пневмонией, мать поняла, что не может нормально заботиться о своем ребёнке.

По просьбе матери он был передан на воспитание дяде и тете его матери в Чикаго. Лилия Спелман Эллисон и Льюис Эллисон усыновили Ларри, когда ему было 9 месяцев.

Эллисон не знал, как зовут его мать, и не встречался с ней 48 лет.