В рейтинг миллиардеров от Forbes попали семь украинцев

В ежегодном рейтинге миллиардеров по версии Forbes значатся семь украинцев.

Основатель СКМ Ринат Ахметов занял 334 позицию с состоянием в $5,5 млрд. В прошлом году Forbes оценил состояние Ахметова в $4,6 млрд.

Бизнесмен Константин Жеваго занял 1477 место. Его состояние оценили в $1,6 млрд.

Председатель правления Мироновского хлебопродукта Юрий Косюк попал на 1561 позицию с капиталом в $1,5 млрд.

Основатель инвестиционно-консалтинговой компании EastOne Виктор Пинчук - на 1650 месте с состоянием $1,4 млрд.

Также в рейтинг с состоянием выше $1 млрд попали: Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Вадим Новинский.

Президент США Дональд Трамп переместился в этом рейтинге на 222 позиции и находится на 766 строчке. Его состояние оценивается в $3,1 млрд по сравнению с $3,5 млрд в прошлом году.

Самым богатым человеком мира признан основатель и руководитель Amazon Джефф Безос. Его капитал вырос до $112 млрд с примерно $39 млрд в прошлом году.

Увеличение состояния Безоса является крупнейшим за всю историю.

Состояние основателя Microsoft Билла Гейтса оценивается в $90 млрд (+$4 млрд за год).

Всего в рейтинг мировых миллиардеров вошли 2,208 тыс. человек со всего мира.

Первую десятку, помимо Безоса и Гейтса, составили: Уоррен Баффет, Марк Цукерберг ($71 млрд), Амансио Ортега ($70 млрд), Карлос Слим ($67 млрд) Чарльз и Дэвид Кохи (по $60 млрд у каждого), Ларри Элисон ($58,5 млрд).