5 самых развлекательных городов мира

Если вы хотите совершить незабываемое путешествие, после которого останутся приятные и веселые воспоминания, то рейтинг Time Out City Life Index поможет выбрать лучшие направления этого года.

Эксперты составили 2018 Time Out City Life Index - список самых веселых и развлекательных городов.

Для того чтобы составить рейтинг, эксперты изучили 32 города мира, проанализировав отзывы почти 15 тыс. туристов.

Ниже представляем пятерку лидевов

Чикаго, США

Чикаго вот уже второй год подряд занимает лидирующее место среди самых развлекательных городов.

Все города рейтинга оценивались по таким параметрам, как кухня, культура, дружелюбие, доступность.

Чикаго занимает лидирующее положение за счет высоких показателей по всем параметрам.

Самые высокие баллы город получил по таким параметрам, как кухня и напитки.

Кроме того, он получил высокие баллы в категориях "счастье", "культура", "доступность", "гордость за свой город".

Порту, Португалия

Город впервые попал в рейтинг, при этом сразу попал на второе место.

Это один из самых приятных для жизни городов мира, один из самых дружелюбных.

Отмечается, что в этом городе легко найти любовь и друзей.

Одной из самых ярких достопримечательностей Порту является барочная башня Клеригуш - самая высокая в Португалии: 76 м, или 225 ступеней.

Нью-Йорк, США

Нью-Йорк уже не в первый раз оказывается в числе лидеров рейтинга, являясь одним из самых популярных туристических направлений в мире. Это один из самых веселых городов, отличающийся активной ночной жизнью.

Основные достопримечательности расположены на Манхэттене.

Среди них исторические небоскребы (Эмпайр-стейт-билдинг, Крайслер-билдинг), Рокфеллеровский центр, Вулворт-билдинг, художественный Метрополитен-музей, Метрополитен-опера, Музей Соломона Гуггенхайма (живопись), Американский музей естественной истории (скелеты динозавров и планетарий), легендарный отель "Челси", штаб-квартира ООН, Гарлем.

Мельбурн, Австралия

Город считается одним из основных коммерческих, промышленных и культурных центров Австралии.

Мельбурн также часто называют "спортивной и культурной столицей" страны, так как в нем проходят многие спортивные и культурные события в жизни Австралии.

Туристы отмечают прекрасные бары и разнообразную кухню Мельбурна.

Лондон, Великобритания

Жители Лондона любят посещать театры. Они считают, что в их родном городе каждый найдет развлечение себе по душе.

Туристы отмечают прекрасные бары, а также разнообразную кухню.

Ночная жизнь Лондона также привлекает туристов и любителей развлечений.