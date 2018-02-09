Профессионального мобильного геймера в Китае продали за $1,2 миллиона

В большом футболе в прошлом году был осуществлен рекордный трансфер: Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за $270 млн с хвостиком. Рекорды киберспорта пока куда скромнее, но тоже способны впечатлить. В Китае Чжан «Lao Shuai» Юченя, профессионального игрока в мобильный Honor of Kings (аналог League of Legends), продали другой команде за $1,2 млн.

Киберспортивный рынок достаточно закрыт и команды нечасто раскрывают детали трансфера игроков. По слухам, в ноябре 2015 года китайский «лолер» перешел в другую команду за $7,85 млн. Однако эта сумма так никогда и не была подтверждена официально.

Что касается нынешней сделки, то деньги перетекли из финансовых закромов GK Gaming в копилку AG Super Play.