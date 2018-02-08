Forbes впервые составил рейтинг криптовалютных миллиардеров

При оценке состояния учитывалась непрозрачность операций с цифровыми монетами, нестабильность их курса, а также небезопасность электронных кошельков в сравнении с банковскими системами. Данные рейтинга указаны в диапазоне, а не в качестве точного результата, так как волатильность курса на рынке криптовалют очень велика (напомним, что только за последние сутки биткоин вырос на $2000). При этом составители рейтинга отметили, что Forbes продолжает придерживаться консервативного метода оценки состояний миллиардеров.

Крис Ларсен / Соучредитель Ripple

Возраст: 57 лет

Криптовалютное состояние: $7,5-8 млрд

Самым богатым человеком в мире криптовалют по версии Forbes стал Крис Ларсен, чье состояние оценивается в $7,5-8 млрд. Соучередитель третьей по популярности криптовлюты Ripple (объем капитализации превышает $30 млрд) входит в число самых богатых американцев. В 2012 году он заключил соглашение с Джедом МакКалебом (основатель платформы для валютных операций Stellar) по развитию и внедрению технологии блокчейн в международные банковские операции, и выпустил токен Ripple (XRP), который 1 января 2018 достиг рекордной цены в $3,75 с объемом капитализации в $141 млрд.

По состоянию на 7 февраля Ripple стоит $0,775067, с объемом капитализации в $30 млрд. При составлении рейтинга Forbes учитывал чистую прибыль, основанную исключительно на принадлежащих лично Ларсену 17% акций Ripple

Джозеф Люблин / Соучредитель Ethereum, основатель Consensys

Возраст: 53 года

Криптовалютное состояние: $1-5 млрд

Соучредитель криптовалюты Ethereum и основатель венчурной «студии» Consensys, обслуживающей экосистему этой монеты.

Работал в отделе управления частным капиталом Goldman Sachs. После того, как Сатоши Накамото создал биткоин, решил заняться развитием инфраструктуры для технологии блокчейн, которая, по его словам, может служить организационным принципом для всего мира.

Познакомившись с Виталиком Бутериным и его бизнес-партнером Энтони Ди Орио в конце 2013, с января 2014 стал активно инвестировать в Ethereum.

На сегодняшний день Люблин владеет контрольным пакетом акций в ConsenSys, который обеспечивает аудиты безопасности, консалтинг, запуск токенов и другие услуги для других компаний. Инсайдеры криптоиндустрии считают, что он может быть единственным крупным держателем Ethereum, однако подтверждений этой информации нет.

Чанпэн Чжао / Основатель криптобиржи Binance

Возраст: 41 год

Криптовалютное состояние: $1-2 млрд

Чанпэн Чжао - миллиардер, заработавший свои криптомиллиарды быстрее всех - менее чем за полгода. На сегодняшний день его состояние оценивается от $1 млрд до $2 млрд.

Он является основателем китайской криптобиржи Binance, входящей в десятку бирж по объемам торгов. Прежде чем создать свою компанию, Чжао работал в бирже OKCoin и в Bloomberg.

Binance обрабатывает 1,4 млн транзакций от 6 млн пользователей в секунду, что сделало ее крупнейшей в мире криптовалют. Участники биржи, более 25% совершают транзакции из США, используют Binance для торговли более чем 120 различными монетами, обеспечив тем самым $200 млн прибыли за последние три месяца.

Тайлер и Кэмерон Уинклвосс / Основатели Winklevoss Capitall

Возраст: 36 лет

Криптовалютное состояние: $900 млн - $1,1 млрд

Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс прославились совершенно в другой сфере: сначала они взяли золото Панамериканских игр 2007 года по гребле, а затем долго судились с Марком Цукербергом, настаивая на том, что он украл идею их сайта для своей сети Facebook. По решению суда в 2009 году Цукерберг выплатил им компенсацию в размере $65 млн.

По данным Forbes, Братья Уинклвосс инвестируют в биткоин и Ethereum, а в декабре 2017 года стали первыми в мире публично известными биткоиновыми миллиардерами. Сейчас их состояние оценивается в пределах от $900 млн - $1,1 млрд.

Брайн Армстронг / Соучредитель биржи Coinbase

Возраст: 35 лет

Криптовалютное состояние: $900 млн - $1 млрд

Брайн Армстронг является основателем и генеральным директором калифорнийской криптовалютной биржи Coinbase. Его состояние оценивается в пределах от $900 млн - $1 млрд.

Биржа Coinbase запустилась в 2012 году и на сегодняшний день является самой популярной платформой для торговли криптовалютами в США, которая позволяет обменивать фиатные деньги на криптовалюты. Участники биржи могут покупать Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether и Litecoin, используя банковские счета, а крупные трейдеры могут делать ставки и предложения по цифровым активам.

В августе 2017 года на волне криптовалютной лихорадки, приложение Coinbase стало самым загружаемым в AppStore на территории США, а количество уникальных пользователей за месяц выросло до 4,3 млн, по данным Verto Analytics. В 2017 году биржа Coinbase получила доход в размере $1 млрд.

Энтони ди Орио / Соучредитель Ethereum, основатель JAXX и Decentral

Возраст: 43 года

Криптовалютное состояние: $750 млн - $1 млрд

Энтони ди Орио является одним из соучередителей Ethereum. Его состояние оценивается в $750 млн - $1 млрд.

В 2000-х изучал маркетинг в Университете Райерсона в Торонто. Осознав инновационность биткоина, в 2012 году он основал конференцию Toronto Bitcoin Meetup и на первом мероприятии познакомился с создателем Ethereum российско-канадским программистом Виталиком Бутериным, после чего стал одним из главных инвесторов проекта. С тех пор инвестировал в множество криптоактивных активов, включая Qtum, Vechain и Zcash.

Валерий Вавилов / Генеральный директор BitFury

Возраст: 38 лет

Криптовалютное состояние: $500-700 млн

В юности он был свидетелем потери его родителями всех денег из-за краха Советского союза. Это зародило в нем интерес к децентрализованным денежным системам, независимым от чьего-либо контроля. Много лет спустя он стал генеральным директором компании BitFury, которая занимается майнингом биткоинов

Чарльз Оскинсон / Соучредитель Ethereum, основатель IOHK

Возраст: 30 лет

Криптовалютное состояние: $500-600 млн

Еще один со учредитель Ethereum и один из семи партнеров Виталика Бутерина по криптовалютным инвестициям. За пять лет он заработал по разным оценкам от $500 до $600 млн.

Также является основателем проекта IOHK - публичная блокчейн платформы для создания смарт-контрактов, на которой размещена криптовалюта Ada. На IOHK также работает монета Ethereum Classic, рыночная капитализация которой составляет около $3 млрд.

Брэд Гарлингхаус / СEO Ripple

Возраст: 47 года

Криптовалютное состояние: $400-500 млн

Выпускник Гарварда имеет выдающееся резюме: генеральный директор облачного сервиса Hightail (ранее YouSendIt), президент потребительских приложений в AOL и старший вице-президент Yahoo. Как генеральный директор Ripple, Гарлингхаус имеет 6,3% акций Ripple, капитализация которой составляет на сегодняшний день $30 млрд.

Виталий Бутерин /Создатель Etherium

Возраст: 24 года

Криптовалютное состояние: $400-500 млн

Виталик Бутерин - обладатель премии известного венчурного капиталиста Питера Тиля, благодаря которой смог сосредоточиться на изучении криптовалютной сети биткоин, а потом и создать свою - Ethereum.

Криптовалютная сеть Эфириум позволила запустить гигантский рынок ICO, объем которого в прошлом году составил почти $4 млрд. Капитализация самой криптовалюты превышает $80 млрд.

Сейчас он сотрудничает с такими компаниями, как Microsoft, HP и JPMorgan.