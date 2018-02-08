Дизайнер Кристиан Лубутен может лишиться монополии на выпуск женской обуви с красной подошвой

Известный французский дизайнер Кристиан Лубутен может проиграть суд голландской компании и лишиться эксклюзивного права на производство женской обуви с красной подошвой, пишет The New York Times.

К.Лубутен сделал себе имя на женских туфлях на очень высоком каблуке, отличительной чертой которых является ярко-красный цвет подошвы. Стоимость такой обуви может доходить до $1 тыс.

В 2012 году дизайнер подал в суд на голландскую компанию Van Haren, которая также начала продавать туфли на высоком каблуке и с красной подошвой, но по гораздо меньшей цене. По его мнению, продукция фирмы нарушала его интеллектуальные права. Суд первой инстанции встал на сторону дизайнера, и Van Haren пришлось приостановить продажу указанной обуви.

Однако компания подала апелляцию, и теперь дело дошло до Европейского суда, высшей судебной инстанции ЕС. И в среду стало известно, что генеральный адвокат суда Мацей Шпунар рекомендовал вынести решение не в пользу К.Лубутена. В частности, он пришел к выводу, что форма товара не должна рассматриваться отдельно от его цвета, а форма не признается торговой маркой на территории ЕС.

Его рекомендация не является обязательной для исполнения, однако обычно суды прислушиваются к мнению генерального адвоката.

Статьи по теме:

11.02.16 Christian Louboutin: история знаменитой обуви на красной подошве

Кри­сти­ан Лу­бу­тен всю свою жизнь по­свя­тил со­зда­нию ис­тин­ных объ­ек­тов же­ла­ния и со­блаз­на. Туфли Christian Louboutin с ла­ки­ро­ван­ной крас­ной по­дош­вой, дав­но став­шей не про­сто ви­зит­ной кар­точ­кой, а за­ре­ги­стри­ро­ван­ным то­вар­ным зна­ком, ко­то­рый энер­гич­но за­щи­ща­ют адво­ка­ты ком­па­нии.

