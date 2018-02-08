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Дизайнер Кристиан Лубутен может лишиться монополии на выпуск женской обуви с красной подошвой
15:15 07.02.2018 |
Известный французский дизайнер Кристиан Лубутен может проиграть суд голландской компании и лишиться эксклюзивного права на производство женской обуви с красной подошвой, пишет The New York Times.
К.Лубутен сделал себе имя на женских туфлях на очень высоком каблуке, отличительной чертой которых является ярко-красный цвет подошвы. Стоимость такой обуви может доходить до $1 тыс.
В 2012 году дизайнер подал в суд на голландскую компанию Van Haren, которая также начала продавать туфли на высоком каблуке и с красной подошвой, но по гораздо меньшей цене. По его мнению, продукция фирмы нарушала его интеллектуальные права. Суд первой инстанции встал на сторону дизайнера, и Van Haren пришлось приостановить продажу указанной обуви.
Однако компания подала апелляцию, и теперь дело дошло до Европейского суда, высшей судебной инстанции ЕС. И в среду стало известно, что генеральный адвокат суда Мацей Шпунар рекомендовал вынести решение не в пользу К.Лубутена. В частности, он пришел к выводу, что форма товара не должна рассматриваться отдельно от его цвета, а форма не признается торговой маркой на территории ЕС.
Его рекомендация не является обязательной для исполнения, однако обычно суды прислушиваются к мнению генерального адвоката.
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