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15 самых богатых музыкантов всех времен
13:21 29.01.2018 |
60-я церемония вручения награды академии звукозаписи США "Грэмми" (Grammy Awards) прошла в Нью-Йорке.
Бруно Марс завоевал "Грэмми" в категории "Лучшая запись года". Исполнитель, ранее получивший награду за "Лучшую песню года", получил очередную "Грэмми" за композицию "24К Magic" с одноименного альбома.
В категории "Лучшая запись года" были также представлены "Redbone" Childish Gambino, "Despacito" Луиса Фонси и Дэдди Янки с участием Джастина Бибера, "The Story of O.J." Jay-Z, "Humble" Кендрика Ламара.
Композитор и певец Рэнди Ньюман получил премию "Грэмми" в номинации "Лучшая аранжировка" за песню Putin.
В данной номинации также были представлены Another Day Of Sun из фильма "Ла-Ла Ленд" и I Loves You Porgy Шелли Берга.
Эта премия считается одной из самых престижных, а исполнители, которые ее получают, несомненно, могут рассчитывать на рост популярности и соответственно доходов.
Ниже представляем 15 самых богатых исполнителей всех времен.
15. Дайана Росс
Состояние: $250 млн
Дайана Росс - популярная американская певица (стили соул, ритм-н-блюз, поп, диско, джаз, рок-н-ролл), автор песен, актриса, музыкальный продюсер.
В 1960-х гг. участница группы The Supremes. В начале 1970-х гг. начала сольную карьеру.
Неоднократно номинировалась на премии "Грэмми", "Оскар", "Золотой глобус", American Music Awards, BAFTA и др.
14. Леди Гага
Состояние: $275 млн
Леди Гага - американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса.
Леди Гага создала свой яркий стиль, который она использует в видеоклипах и выступлениях.
Певица имеет множество наград, среди которых шесть премий "Грэмми", 13 MTV Video Music Awards и 8 MTV Europe Music Awards, а также занимает четвертое место в списке 100 величайших женщин в музыке по версии VH1. Time назвал исполнительницу одной из самых влиятельных личностей в мире.
13. Брюс Спрингстин
Состояние: $345 млн
Брюс Спрингстин - американский рок- и фолк-музыкант и автор песен. Стал известен благодаря своим рок-песням с поэтичными текстами, основной темой которых является его родина, Нью-Джерси.
Двадцатикратный лауреат премии "Грэмми", обладатель кинематографических премий "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшие песни к лентам "Филадельфия" и "Рестлер".
12. Шер
Состояние: $350 млн
Шер - американская поп-исполнительница армянского происхождения, автор песен, актриса, кинорежиссер и музыкальный продюсер.
Является одной из немногих артисток, получивших одновременно премии "Оскар", "Грэмми", "Эмми" и 3 "Золотых глобуса" за работу в кино-, музыкальной и телевизионной индустриях, а также единственной исполнительницей в истории, чьи песни занимали первое место в хит-парадах США на протяжении пяти десятилетий
11. Барбра Стрейзанд
Состояние: $370 млн
Барбра Стрейзанд - американская певица и актриса, также достигшая успеха как композитор, режиссер, продюсер и политическая активистка. Обладательница двух "Оскаров" в номинациях "Лучшая актриса" и "Лучшая оригинальная песня", а также премий "Эмми", "Грэмми" и "Золотой глобус".
Стрейзанд считается одной из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса. Она единственная исполнительница, возглавлявшая со своими альбомами Billboard 200 в 1960-е, 1970-е, 1980-е, 1990-е, 2000-е и 2010-е гг. Всего в мире разошлось более 145 млн экземпляров ее пластинок.
10. Тейлор Свифт
Состояние: $360 млн
Тейлор Свифт - американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса.
Второй альбом Свифт Fearless получил четыре премии "Грэмми", включая главную номинацию "Альбом года", в которой Свифт стала самой молодой победительницей в истории.
9. Селин Дион
Состояние: $380 млн
Селин Дион - канадская певица.
Дион является самым продаваемым из всех канадских исполнителей, второй певицей в США, по данным Nielsen SoundScan, и единственной певицей, продавшей по миллиону копий двух синглов в Великобритании
8. Бейонсе
Состояние: $450 млн
Бейонсе - американская певица в стиле R'n'B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер.
Бейонсе заняла 5-е место в Hot 100 синглов номер один как сольная исполнительница и 4-е место с Destiny's Child, как сольная артистка она распродала более 35 млн альбомов и синглов в США.
Согласно данным звукозаписывающей компании Sony ее общие продажи записей в составе группы превзошли 100 млн.
7. Тоби Кит
Состояние: $500 млн
Тоби Кит - американский исполнитель кантри-музыки, один из самых популярных в 2000-2010 гг. в своем стиле.
Он записал 14 альбомов, многие из которых сертифицированы как золотые и платиновые, по данным RIAA, а 3 альбома возглавляли национальный хит-парад Billboard 200.
Также он является автором более 40 синглов, вошедших в Top 10 списка Hot Country Songs журнала Billboard, из которых 19 возглавляли этот кантри-чарт.
6. Долли Партон
Состояние: $500 млн
Долли Партон - американская кантри-певица и киноактриса, которая написала более шестисот песен и двадцать пять раз поднималась на верхнюю позицию кантри-чартов журнала "Биллборд".
У себя на родине признана одной из самых успешных певиц в своем жанре, получив при этом титул "Королева кантри".
5. Мэрайя Кэри
Состояние: $520 млн
Мэрайя Кэри - американская певица, автор песен, музыкальный продюсер, актриса и филантроп.
Кэри является одной из самых продаваемых певиц в истории музыки: ее диски были проданы общим тиражом более 200 млн копий.
В 1998 г. она была названа самым продаваемым исполнителем десятилетия, а в 2000 г. - самой коммерчески успешной певицей тысячелетия на церемонии World Music Awards.
Согласно данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний она является третьей по коммерческому успеху певицей, чьи альбомы в США были проданы тиражом 63 млн копий.
4. Мадонна
Состояние: $560 млн
Мадонна - американская певица, автор-исполнитель, музыкант, танцовщица, продюсер, а также актриса и детская писательница.
Признана самой богатой и одной из самых влиятельных женщин-музыкантов в истории.
Удостоилась многих наград, в том числе семи премий "Грэмми" и включения в Зал славы рок-н-ролла.
Американская ассоциации звукозаписывающих компаний признала ее самой продаваемой рок-исполнительницей XX века и второй среди певиц в США.
3. Боно
Состояние: $600 млн
Боно - ирландский рок-музыкант, вокалист рок-группы U2, в которой иногда играет также партии ритм-гитары и губной гармошки.
Кроме музыкальной деятельности Боно известен своей гуманитарной активностью в Африке и своими стараниями способствовать отмене долгов бедных стран третьего мира.
2. Глория Эстефан
Состояние: $600-700 млн
Глория Эстефан - американская певица и автор песен кубинского происхождения. Продав свыше 100 млн своих записей и выиграв пять наград "Грэмми", Эстефан претендует на титул королевы латиноамериканской поп-музыки.
1. Сэр Пол Маккартни
Состояние: $1,1 млрд
Сэр Пол Маккартни - британский музыкант, мультиинструменталист, писатель и продюсер. Один из основателей группы The Beatles, 16-кратный обладатель премии "Грэмми", рыцарь-бакалавр и кавалер ордена Британской империи (MBE).
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