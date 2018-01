15 самых богатых музыкантов всех времен

60-я церемония вручения награды академии звукозаписи США "Грэмми" (Grammy Awards) прошла в Нью-Йорке.

Бруно Марс завоевал "Грэмми" в категории "Лучшая запись года". Исполнитель, ранее получивший награду за "Лучшую песню года", получил очередную "Грэмми" за композицию "24К Magic" с одноименного альбома.

В категории "Лучшая запись года" были также представлены "Redbone" Childish Gambino, "Despacito" Луиса Фонси и Дэдди Янки с участием Джастина Бибера, "The Story of O.J." Jay-Z, "Humble" Кендрика Ламара.

Композитор и певец Рэнди Ньюман получил премию "Грэмми" в номинации "Лучшая аранжировка" за песню Putin.

В данной номинации также были представлены Another Day Of Sun из фильма "Ла-Ла Ленд" и I Loves You Porgy Шелли Берга.

Эта премия считается одной из самых престижных, а исполнители, которые ее получают, несомненно, могут рассчитывать на рост популярности и соответственно доходов.

Ниже представляем 15 самых богатых исполнителей всех времен.

15. Дайана Росс

Состояние: $250 млн

Дайана Росс - популярная американская певица (стили соул, ритм-н-блюз, поп, диско, джаз, рок-н-ролл), автор песен, актриса, музыкальный продюсер.

В 1960-х гг. участница группы The Supremes. В начале 1970-х гг. начала сольную карьеру.

Неоднократно номинировалась на премии "Грэмми", "Оскар", "Золотой глобус", American Music Awards, BAFTA и др.

14. Леди Гага

Состояние: $275 млн

Леди Гага - американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса.

Леди Гага создала свой яркий стиль, который она использует в видеоклипах и выступлениях.

Певица имеет множество наград, среди которых шесть премий "Грэмми", 13 MTV Video Music Awards и 8 MTV Europe Music Awards, а также занимает четвертое место в списке 100 величайших женщин в музыке по версии VH1. Time назвал исполнительницу одной из самых влиятельных личностей в мире.

13. Брюс Спрингстин

Состояние: $345 млн

Брюс Спрингстин - американский рок- и фолк-музыкант и автор песен. Стал известен благодаря своим рок-песням с поэтичными текстами, основной темой которых является его родина, Нью-Джерси.

Двадцатикратный лауреат премии "Грэмми", обладатель кинематографических премий "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшие песни к лентам "Филадельфия" и "Рестлер".

12. Шер

Состояние: $350 млн

Шер - американская поп-исполнительница армянского происхождения, автор песен, актриса, кинорежиссер и музыкальный продюсер.

Является одной из немногих артисток, получивших одновременно премии "Оскар", "Грэмми", "Эмми" и 3 "Золотых глобуса" за работу в кино-, музыкальной и телевизионной индустриях, а также единственной исполнительницей в истории, чьи песни занимали первое место в хит-парадах США на протяжении пяти десятилетий

11. Барбра Стрейзанд

Состояние: $370 млн

Барбра Стрейзанд - американская певица и актриса, также достигшая успеха как композитор, режиссер, продюсер и политическая активистка. Обладательница двух "Оскаров" в номинациях "Лучшая актриса" и "Лучшая оригинальная песня", а также премий "Эмми", "Грэмми" и "Золотой глобус".

Стрейзанд считается одной из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса. Она единственная исполнительница, возглавлявшая со своими альбомами Billboard 200 в 1960-е, 1970-е, 1980-е, 1990-е, 2000-е и 2010-е гг. Всего в мире разошлось более 145 млн экземпляров ее пластинок.

10. Тейлор Свифт

Состояние: $360 млн

Тейлор Свифт - американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса.

Второй альбом Свифт Fearless получил четыре премии "Грэмми", включая главную номинацию "Альбом года", в которой Свифт стала самой молодой победительницей в истории.

9. Селин Дион

Состояние: $380 млн

Селин Дион - канадская певица.

Дион является самым продаваемым из всех канадских исполнителей, второй певицей в США, по данным Nielsen SoundScan, и единственной певицей, продавшей по миллиону копий двух синглов в Великобритании

8. Бейонсе

Состояние: $450 млн

Бейонсе - американская певица в стиле R'n'B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер.

Бейонсе заняла 5-е место в Hot 100 синглов номер один как сольная исполнительница и 4-е место с Destiny's Child, как сольная артистка она распродала более 35 млн альбомов и синглов в США.

Согласно данным звукозаписывающей компании Sony ее общие продажи записей в составе группы превзошли 100 млн.

7. Тоби Кит

Состояние: $500 млн

Тоби Кит - американский исполнитель кантри-музыки, один из самых популярных в 2000-2010 гг. в своем стиле.

Он записал 14 альбомов, многие из которых сертифицированы как золотые и платиновые, по данным RIAA, а 3 альбома возглавляли национальный хит-парад Billboard 200.

Также он является автором более 40 синглов, вошедших в Top 10 списка Hot Country Songs журнала Billboard, из которых 19 возглавляли этот кантри-чарт.

6. Долли Партон

Состояние: $500 млн

Долли Партон - американская кантри-певица и киноактриса, которая написала более шестисот песен и двадцать пять раз поднималась на верхнюю позицию кантри-чартов журнала "Биллборд".

У себя на родине признана одной из самых успешных певиц в своем жанре, получив при этом титул "Королева кантри".

5. Мэрайя Кэри

Состояние: $520 млн

Мэрайя Кэри - американская певица, автор песен, музыкальный продюсер, актриса и филантроп.

Кэри является одной из самых продаваемых певиц в истории музыки: ее диски были проданы общим тиражом более 200 млн копий.

В 1998 г. она была названа самым продаваемым исполнителем десятилетия, а в 2000 г. - самой коммерчески успешной певицей тысячелетия на церемонии World Music Awards.

Согласно данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний она является третьей по коммерческому успеху певицей, чьи альбомы в США были проданы тиражом 63 млн копий.

4. Мадонна

Состояние: $560 млн

Мадонна - американская певица, автор-исполнитель, музыкант, танцовщица, продюсер, а также актриса и детская писательница.

Признана самой богатой и одной из самых влиятельных женщин-музыкантов в истории.

Удостоилась многих наград, в том числе семи премий "Грэмми" и включения в Зал славы рок-н-ролла.

Американская ассоциации звукозаписывающих компаний признала ее самой продаваемой рок-исполнительницей XX века и второй среди певиц в США.

3. Боно

Состояние: $600 млн

Боно - ирландский рок-музыкант, вокалист рок-группы U2, в которой иногда играет также партии ритм-гитары и губной гармошки.

Кроме музыкальной деятельности Боно известен своей гуманитарной активностью в Африке и своими стараниями способствовать отмене долгов бедных стран третьего мира.

2. Глория Эстефан

Состояние: $600-700 млн

Глория Эстефан - американская певица и автор песен кубинского происхождения. Продав свыше 100 млн своих записей и выиграв пять наград "Грэмми", Эстефан претендует на титул королевы латиноамериканской поп-музыки.

1. Сэр Пол Маккартни

Состояние: $1,1 млрд

Сэр Пол Маккартни - британский музыкант, мультиинструменталист, писатель и продюсер. Один из основателей группы The Beatles, 16-кратный обладатель премии "Грэмми", рыцарь-бакалавр и кавалер ордена Британской империи (MBE).