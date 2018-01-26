10 вещей, на которые не тратят деньги богатые люди

Мы любим читать захватывающие истории богатых людей, которые стали богатыми, написав бестселлер, основав успешную компанию или совершив удачные сделки. Однако в реальности большинство успешных людей добивается успеха совсем другими, более рутинными методами.

В большинстве случаев они прежде всего разрабатывают эффективные стратегии заработка и траты денег, которые позволяют экономить и складывать деньги в успешные активы.

Помимо этого, успешные люди четко отслеживают состояние своего бюджета. Ниже мы расскажем о тех тратах, которые никогда не совершают по-настоящему успешные люди.

1. Лотерейные билеты

Если вы действительно хотите стать богатым, то не стоит покупать лотерейные билеты.

Ваши шансы практически равны нулю, и скорее всего, вы просто потратите огромные деньги на игру в лотерею.

Конечно, стоимость одного билета может показаться вам совсем небольшой и вполне посильной.

Но если посчитаете свои траты на лотерею за месяц, а то и за год, то выйдет очень приличная сумма, которую вы могли бы потратить на что-то более прибыльное или вложить под проценты.

2. Банковские комиссии

Если вы платите банковские комиссии, которые можно было бы избежать, то вы фактически выбрасываете деньги на ветер.

В разных банках свои правила, поэтому если вы не хотите тратить лишние деньги, то советуем посмотреть разные счета не только в своем банке, но и в других банках.

Если вы потратите свое время на изучение предложений, то вы сможете в итоге сэкономить на выплатах банку.

По-настоящему успешные люди изучают много информации прежде чем вложить свои деньги в какой-то банк.

Они выбирают наиболее выгодный для себя счет, чтобы избежать ненужных трат.

3. Проценты по кредитным картам

Кредитные карты - это очень удобно. Вы можете чувствовать себя немного виноватым, потому что на подсознании понимаете, что кредитка - это всегда долги, причем не просто долги, но долги с процентами.

Но тем не менее, это не останавливает, ведь кредитная карта - это так удобно!

Тем не менее, эксперты полагают, что проценты по кредитам могут «съесть» достаточно большую долю вашего бюджета, и эти деньги можно было бы сэкономить и направить на что-то более полезное.

Именно поэтому так важно добиться погашения долга по кредитной карте, а затем прекратить ее использование, как сильно нам бы этого ни хотелось. Именно так и поступают успешные люди.

4. Повышенные процентные ставки

Мы платим процентные ставки по кредитам, при этом мало кто знает, что можно снизить процентную ставку.

Для этого необходимо запросить свой кредитный рейтинг, и если он окажется хорошим, это позволит вам запросить у банка снижение ставки по кредиту.

Это опять же потребует временных затрат, однако для бюджета такие затраты могут оказаться очень полезными.

5. Штрафы за просрочку платежей

Успешные люди всегда четко отслеживают график выплат по кредитам, и стараются никогда не допускать просрочки.

Любая просрочка ведет к штрафам, что приводит к дополнительным тратам.

Именно поэтому эксперты советуют не ждать, пока наступит последний день для внесения ежемесячной платы по кредиту, а делать все заранее.

Это позволит не доводить ситуацию до штрафов. Кроме того, существует множество технических средств, позволяющих не пропускать выплаты.

6. Импульсивные покупки

Наверное, каждый из нас имеет опыт импульсивных покупок, когда мы приходим в торговый центр, видим какую-то вещь и покупаем ее.

А потом, уже дома, начинаем понимать, что потратили много денег на то, что нам совершенно не нужно.

Именно поэтому успешные люди стараются избегать подобных трат. Для этого они ходят в магазины с четким списком товаров, которые необходимо приобрести.

Кроме того, если они идут за какой-то конкретной вещью, то строго ограничивают для себя сумму, которую готовы потратить на эту покупку.

Вы можете использовать систему, при которой с собой в магазин берется только ограниченная сумма денег, свыше которой у вас просто не будет возможности потратить.

Таким образом, вы сможете избежать не только импульсивных покупок, но и покупок нужных вещей по излишне высоким ценам.

7. Сберегательные счета с низкими процентными ставками

Вам нравится складывать деньги на сберегательные счета, потому что это надежно? А не думали ли вы, что пока вы копите деньги, значительную часть этой суммы «съедает» инфляция?

Возможно, вам хотелось бы, чтобы деньги приносили больший доход.

Если это так, то стоит пересмотреть свою финансовую политику. Обычные сберегательные счета не принесут вам большой доход.

Если вы хотите зарабатывать, то стоит рассмотреть возможности за пределами банков.

Возможно, вы захотите купить акции или играть на бирже. Возможно, вложите свои сбережения в инвестиционный фонд.

В любом случае, вам снова потребуется достаточно много времени, чтобы изучить все возможности и выбрать ту, которая подходит лично вам.

8. Элитные бренды

Вы можете видеть множество элитных брендов на красной дорожке в Каннах. Но в повседневной жизни богатые люди не выбирают элитные бренды, а носят довольно простую одежду.

У них, конечно, есть деньги на то, чтобы приобрести элитные вещи, однако они предпочитают потратить их на другие, более полезные и нужные вещи.

Конечно же, они не покупают вещи на рынке, однако выбирают прежде всего удобство и качество, а не элитную надпись, которые повышает цену товара раз в десять.

Поэтому если вы решили стать богатым, не стоит гнаться за брендами.

9. Излишне дорогие подарки детям

Никто не спорит с тем, что нам хочется дать детям все самое лучшее. Но иногда в погоде за лучшим мы загоняем себя в долговую яму.

Прежде всего, речь идет о покупках детям, причем это не только покупки вещей, но и покупки развлечений, образования или дорогих лагерей или кружков.

Часто нами движет желание быть не хуже, чем соседи или знакомые. Однако не стоит гнаться за этим.

Зачастую самое большое, что мы можем подарить нашим детям, это умение грамотно распоряжаться деньгами.

10. Ненужный контент

Успешные люди проводят мало времени возле экранов телевизоров или за компьютерными играми.

Им просто некогда тратить свое драгоценное время на такие глупости.

Поэтому они стараются не тратить деньги на ненужный контент, типа платных каналов или видео-игры.

Конечно, иногда им тоже хочется посидеть и посмотреть любимый фильм, но ради этого вряд ли стоит покупать месяц подписки на платные канал.