5 технологий, которые меняют нашу жизнь уже сейчас

В фантастических фильмах, повествующих о далеком (и не очень) будущем, полно футуристических концептов. Режиссеры и дизайнеры придумывают миры, где телепортация обыденна, как и межзвездные перелеты. Люди передвигаются на летающих авто, а защищают города гигантские человекоподные роботы. Но реальный мир уже сейчас наполнен революционными технологиями, которые наверняка повлияют на нашу жизнь. Причем происходит это не "давным-давно, в далекой галактике", а здесь и сейчас.

Электромобили

Как утверждает шведская компания EV-Volumes, которая внимательно следит за мировым рынком электрокаров, к концу 2018 г. на мировых дорогах будет уже 5 млн электрических автомобилей. Появится множество новинок от крупнейших брендов, начиная с продвинутой версии самого популярного электромобиля Nissan Leaf и заканчивая Jaguar iPace.

Toyota планирует продать миллион электрокаров к 2030 г., а Volkswagen уверена, что добьется этой цели уже к 2025 г. Что касается BMW, компания хочет обогнать Toyota по количеству новых моделей электрокаров и представить 12 таковых к 2025 г.

Несмотря на колоссальный рост продаж электромобилей, их доля на мировом рынке пока незначительна: 1 млн проданных в этом году электрических автомобилей и подключаемых гибридов против 80 млн стандартных машин с ДВС. То есть доля электрокаров составляет всего 1,25%.

Ожидается, что в 2018 г. потребители получат больше дешевых электрокаров. В их число войдут долгожданная Tesla Model 3 за $35 тыс. (ее производство уже началось, но в этом году должно выйти на новый уровень), недавно представленный электрический Chevrolet Bolt за $36 620 и Nissan Leaf за $29 990 с новым дизайном и увеличенным со 170 до 240 км запасом хода.

Правда, если Tesla и ее конкуренты увеличат продажи электромобилей, может возникнуть проблема - нехватка зарядных станций. Некоторые потенциальные потребители не покупают электромобиль просто потому, что не знают, где им заряжаться. Крупные игроки рынка же, которые могут эту инфраструктуру развивать, в свою очередь не хотят вкладываться в зарядные станции, так как не понимают, как управлять этой инфраструктурой и как ее окупать.

ИИ, машинное обучение и цифровые ассистенты

Машинное обучение, скрывающееся под броским псевдонимом "искусственный интеллект", отлично себя проявляло в очень разных сферах. Автоответчик от Google научился предлагать варианты ответов на письма исходя из анализа ваших электронных сообщений. Ботов в мессенджерах удалось натренировать на коммуникацию с клиентами.

Все эти нейросети и машинное обучение породили новый класс устройств - "умные колонки". Все началось с простого голосового управления в телевизорах, потом в 2011 г. появилась Siri, а сейчас сразу несколько компаний решили, что подобные голосовые помощники вполне могут быть самостоятельными устройствами. Так появились Amazon Echo и Google Home - и их различные вариации.

По большому счету эти колонки имеют пока ограниченный функционал, но пока система управления голосом работает неплохо. А значит, в ближайшем будущем есть вероятность, что цифровые ассистенты появятся в каждом доме.

Криптовалюты и блокчейн

Крипотовалютная лихорадка началась в прошлом году и вряд ли остановится в текущем. Биткоин произвел фурор в мире финансов, и теперь о токенах и ICO знают даже бабушки (и, возможно, кто-то из них торгует на криптовалютной бирже). Конечно, мнения разделились: кто-то пророчит биткоину светлое будущее и считает, что криптовалюты никто не сможет сдержать и остановить. Другие считают, что или правительства задавят этот децентрализованный финансовый инструмент, или отсутствие консенсуса в сообществе разработчиков разделит крупные криптовалюты, типа биткоина, на множество мелких токенов, которые потеряют свою ценность.

В любом случае подавляющее большинство сходится во мнении, что блокчейн (технология, лежащая в основе криптовалют) останется на долго. Блокчейн отвечает потребностям современного общества в хранении и защите информации, увеличении скорости информационных потоков и оценке достоверности информации с помощью демократического консенсуса.

Она развивается не первый год и уже повсеместно внедряется в различные сферы деятельности, будь то профессиональный банкинг или система государственных реестров.

3D-печать

Чего только не печатали 3D-принтеры в 2017 г. - от кондитерских изделий и биологических тканей до жилых домов и пешеходных мостов. В 2017 г. не только активно печатали разные объекты, но и начали выпускать серийное оборудование для такой печати. А это и есть внедрение в промышленность.

3D-печать за год смогла доказать свою применимость в областях, где требования к качеству материалов очень жестки: в авиа- и ракетостроении, в фармацевтической промышленности. Аддитивные технологии начинают понемногу быть заменой телепортации: если у вас нет возможности доставить какую-то деталь в нужное место, но в этом месте есть правильный 3D-принтер, достаточно доставить туда просто файл, а деталь распечатается на месте.

VR и AR: новые горизонты

Виртуальная и дополненная реальность стали важной частью для большинства отраслей. Согласно докладу, опубликованному Zion Market Research, к 2022 г. оборот мирового рынка виртуальной реальности, которая уже затронула игры, маркетинг, развлечения, образование, технику, искусство и другие отрасли, превысит $26 млрд.

В 2018 г. мы вновь говорим о виртуальной реальности и том новом, что грядет в этой отрасли. Так, наблюдается значительный прогресс в привлечении обоняния в виртуальную реальность. На Токийском игровом шоу 2017 г. мир увидел VAQSO VR - устройство размером с панель Snickers, позволяющее чувствовать запахи.

Основная проблема отрасли - поиск идей. Пока точно никто не знает, какой проект сможет выстрелить в VR. А создание таких игр и приложений - дело не быстрое и дорогое. Во всяком случае так было до недавнего времени. Специалисты прогнозируют появление новых инструментов, которые позволят людям создавать и публиковать контент виртуальной реальности, не прилагая при этом больших усилий. Причем первый подобный софт доступен уже сейчас.

Не секрет, что виртуальная и дополненная реальность серьезно повлияют на электронную торговлю. V-Commerce - новое имя, которое будет использоваться для ее описания. Потребители смогут примерить одежду, снаряжение и потрогать другие продукты перед покупкой.