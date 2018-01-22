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Apple возглавила рейтинг самых почитаемых компаний Fortune
14:40 22.01.2018 |
Издание Fortune опубликовало ежегодный рейтинг самых почитаемых компаний мира (World's Most Admired Companies), лидером которого одиннадцатый год подряд становится компания Apple.
Второй год подряд следом за Apple идет Amazon, а замыкает тройку лидеров Alphabet, материнская компания Google.
Если говорить об ИТ-индустрии, то стоит выделить также компанию Microsoft, которая заняла седьмую позицию. Компания Facebook заняла 12 позицию. Остальные позиции в десятке лидеров распределились следующим образом:
Рейтинг был составлен на основании отзывов 3900 руководителей, директоров и аналитиков.
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