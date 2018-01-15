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Tag Heuer выпустил недорогие умные Android-часы за $1200
10:53 15.01.2018 |
Компания Tag Heuer представила очередную модель умных часов под управлением Android. Connected Modular 41 получили небольшой корпус (41 мм в диаметре), сапфировое стекло толщиной 2,5 мм, сенсорный AMOLED-экран с разрешением 400×400 точек (плотность 267 ppi), 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти.
Цена на Connected Modular 41 стартует с $1,2 тыс., что несколько ниже стоимости 45-мм модели Connected Modular 45. При этом внешне часы идентичны и отличаются только размерами. Безель и в том и в другом случае может быть выполнен из черной керамики или стали.
Также новинка получила интегрированный GPS и NFC, они выдерживают непродолжительное погружение в воду. Стекло имеет антибликовое покрытие.
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