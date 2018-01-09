Неймар признан самым дорогим футболистом мира, Роналду лишь 49-й

Бразильский нападающий Неймар является самым дорогим футболистом в мире - его трансферная стоимость оценивается в 213 млн евро, говорится в ежегодном обзоре онлайн-издания Football Observatory, выпускаемого Международным центром изучения спорта (CIES).

В августе 2017 года игрок перешел из "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен" за 222 млн евро. В парижском клубе также играет 19-летний Килиан Мбаппе, занимающий в списке самых дорогих игроков четвертое место с показателем 192,5 млн евро.

Вторую строчку в списке занимает аргентинец Лионель Месси (202 млн евро), третье - форвард "Тоттенхема" Харри Кейн (194,7 млн евро).

В десятку самых дорогих игроков также входят аргентинец Паоло Дибала, англичанин Делле Алли, бельгийцы Кевин де Брёйне и Ромелу Лукаку, а также французы Антуан Гризманн и Поль Погба.

Неожиданно низкую позицию (49-ю) занимает действующий обладатель "Золотого мяча" и победитель Чемпионата Европы Криштиану Роналду - его трансферная стоимость оценена в 80,4 млн евро. Виной тому невысокая результативность звезды "Реала" в этом сезоне, а также тот факт, что ему скоро исполнится 33 года.

При расчете трансферной стоимости игрока во внимание принимались такие ключевые факторы, как возраст, амплуа, продолжительность действующего контракта с клубом, игровые показатели, роль в сборной команде и т.п.

