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Билл Гейтс рекомендует: 5 лучших книг 2017 года
19:12 05.01.2018 |
Билл Гейтс составил традиционный список лучших книг ушедшего года. В список вошли не только книги об экономике и финансах, но и о мировых проблемах. Ниже представляем 5 лучших книг 2017 года, которые миллиардер советует прочитать каждому.
«Лучшее, что мы могли сделать» Тхи Буи
Это графический и автобиографический роман, который представляет собой мемуары о том, каково быть родителем и беженцем одновременно.
В 1978 году семье автора пришлось покинуть Вьетнам. После рождения ребенка Тхи решила узнать побольше о жизни своих родителей.
«Меня поразило то, как опыт семьи Буй может быть универсальным и в то же время особенным. Любой родитель узнает проблемы, с которыми сталкивались ее мать и отец, воспитывая четверых детей. Мне кажется, она отлично сумела поймать то пугающее чувство, что ты ответствен за свою семью.»
"Выселенные: бедность и богатство американского города" Мэттью Десмонд
Эта книга - лауреат Пулитцеровской премии, в которой рассказывается о нескольких семьях, проживающих в бедном районе американского города Милуоки.
Десмонду удалось мастерски описать образ американцев, живущих в нищете.
По словам Гейтса, это произведение лучше всего помогло ему представить, каково это - быть бедным в США.
"Верь мне: мемуары о любви, смерти и джазовых цыплятах" Эдди Иззард
История, рассказывающая о становлении стендап-комика Эдди Иззарда.
Гейтс, однако, уточняет, что книга едва ли будет интересна тем, кто ни разу не видел его выступлений.
Гейтс советует прочитать книгу всем фанатам актера: по его словам, она написана в таком же духе, что и его стендап-выступления, и такая же смешная.
"Сочувствующий" Виет Тан Нгуен
В основном Гейтс читает книги и смотрит фильмы, где мир показан глазами американцев.
Эта книга стала для него исключением: в ней рассказывается о жизни вьетнамцев и о том, каково это оказаться между двух огней.
"Сочувствующий" - это мрачная, но захватывающая история о двойном агенте и опасности, в которую он сам себя завлек.
"Энергия и цивилизация: история" Вацлав Смил
Смил - один из любимых писателей Гейтса.
В своей книге автор рассказывает о том, как энергия определяла историю человечества - от эпохи, когда люди использовали ослов, чтобы молоть муку, до современных поисков возобновляемых источников энергии.
Книга читается нелегко, но в конце вы почувствуете себя умнее и станете лучше понимать, как инновации в области энергетики влияли на развитие цивилизаций.
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