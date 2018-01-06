Билл Гейтс рекомендует: 5 лучших книг 2017 года

Билл Гейтс составил традиционный список лучших книг ушедшего года. В список вошли не только книги об экономике и финансах, но и о мировых проблемах. Ниже представляем 5 лучших книг 2017 года, которые миллиардер советует прочитать каждому.

«Лучшее, что мы могли сделать» Тхи Буи

Это графический и автобиографический роман, который представляет собой мемуары о том, каково быть родителем и беженцем одновременно.

В 1978 году семье автора пришлось покинуть Вьетнам. После рождения ребенка Тхи решила узнать побольше о жизни своих родителей.

«Меня поразило то, как опыт семьи Буй может быть универсальным и в то же время особенным. Любой родитель узнает проблемы, с которыми сталкивались ее мать и отец, воспитывая четверых детей. Мне кажется, она отлично сумела поймать то пугающее чувство, что ты ответствен за свою семью.»

"Выселенные: бедность и богатство американского города" Мэттью Десмонд

Эта книга - лауреат Пулитцеровской премии, в которой рассказывается о нескольких семьях, проживающих в бедном районе американского города Милуоки.

Десмонду удалось мастерски описать образ американцев, живущих в нищете.

По словам Гейтса, это произведение лучше всего помогло ему представить, каково это - быть бедным в США.

"Верь мне: мемуары о любви, смерти и джазовых цыплятах" Эдди Иззард

История, рассказывающая о становлении стендап-комика Эдди Иззарда.

Гейтс, однако, уточняет, что книга едва ли будет интересна тем, кто ни разу не видел его выступлений.

Гейтс советует прочитать книгу всем фанатам актера: по его словам, она написана в таком же духе, что и его стендап-выступления, и такая же смешная.

"Сочувствующий" Виет Тан Нгуен

В основном Гейтс читает книги и смотрит фильмы, где мир показан глазами американцев.

Эта книга стала для него исключением: в ней рассказывается о жизни вьетнамцев и о том, каково это оказаться между двух огней.

"Сочувствующий" - это мрачная, но захватывающая история о двойном агенте и опасности, в которую он сам себя завлек.

"Энергия и цивилизация: история" Вацлав Смил

Смил - один из любимых писателей Гейтса.

В своей книге автор рассказывает о том, как энергия определяла историю человечества - от эпохи, когда люди использовали ослов, чтобы молоть муку, до современных поисков возобновляемых источников энергии.

Книга читается нелегко, но в конце вы почувствуете себя умнее и станете лучше понимать, как инновации в области энергетики влияли на развитие цивилизаций.