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10 городов с самым доступным элитным жильем
13:05 26.12.2017 |
Аналитики Knight Frank проанализировали рынки элитной недвижимости в разных городах мира и выяснили, сколько квадратных метров элитного жилья можно приобрести в том или ином городе.
Ниже представляем 10 городов мира с самым доступным элитным жильем.
1. Кейптаун
209 кв. м за $1 млн
Кейптаун - второй по населению (после Йоханнесбурга) город Южно-Африканской Республики. Расположен на юго-западе страны на побережье Атлантического океана, недалеко от Мыса Доброй Надежды. Кейптаун играет важную экономическую роль не только для Южной Африки, но и для всего континента.
Туризм является наиболее динамично развивающимся сектором экономики города, в котором занято около 10% населения Западной Капской провинции. В среднем в провинцию приезжает до полутора миллионов посетителей в год.
Наибольшей популярностью у покупателей зарубежной недвижимости пользуются районы, расположенные в относительной близости к набережной Виктории и Альфреда, которая находится в самом центре Кейптауна.
Иностранцы могут свободно приобретать недвижимость в Кейптауне, никаких ограничений на иностранное владение собственностью в Южной Африке не существует.
2. Сан-Паулу
176 кв. м за $1 млн
Сан-Паулу - город на юго-востоке Бразилии, столица одноименного штата. Самый населенный город в пределах страны, континента, португалоязычного сообщества и всего Южного полушария.
Архитектурный образ города создан смешением самых разных эпох и стилей. В Сан-Паулу сохранилось множество старинных зданий, музеев и церквей.
В то же время Сан-Паулу - один из самых современных городов, основная его часть застроена небоскребами из стекла и металла (как, например, авенида Паулиста), включая самый высокий небоскреб Бразилии - Миранти-ду-Вали.
3. Дубай
162 кв. м за $1 млн
Дубай - крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр эмирата Дубай, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.
В Дубае проводятся разнообразные международные конференции, фестивали, выставки, планируется проведение всемирной выставки Экспо-2020.
4. Мельбурн
110 кв. м за $1 млн
Мельбурн - второй по величине город Австралии, столица штата Виктория. Город считается одним из основных коммерческих, промышленных и культурных центров Австралии.
Мельбурн также часто называют "спортивной и культурной столицей" страны, так как в нем проходят многие спортивные и культурные события в жизни Австралии.
Город знаменит своим сочетанием викторианской и современной архитектур, многочисленными парками и садами, многоликим и многонациональным населением.
5. Стамбул
102 кв. м за $1 млн
Стамбул - крупнейший город Турции, главный торговый, промышленный и культурный центр, основной порт страны.
Стремительный рост стоимости жилья в Стамбуле объясняется ограниченностью земельных ресурсов в черте города, неослабевающим спросом (в том числе и со стороны иностранных инвесторов) и спекулятивной составляющей.
Самый дорогой район европейской части, которому отдают предпочтение россияне и европейцы, - Бешикташ.
6. Мумбаи
99 кв. м за $1 млн
Мумбаи - город на западе Индии, на побережье Аравийского моря. Административный центр штата Махараштра.
Мумбаи - один из важнейших экономических и культурных центров Индии, представляет собой город больших контрастов, где роскошь и богатство соседствуют с нищетой.
Современные кварталы соседствуют с трущобами - северными районами города, которые считаются рассадниками различных болезней.
7. Токио
91 кв. м за $1 млн
Токио - столица Японии, ее административный, финансовый, культурный, промышленный и политический центр.
Рынок недвижимости в Японии относится к числу дорогих. Сказывается нехватка земель, пригодных для строительства, сейсмическая опасность в некоторых районах страны и строгое законодательство в этой сфере.
8. Берлин
87 кв. м за $1 млн
Берлин - столица и крупнейший город Германии, второй по населению (после Лондона) и пятый по площади город Евросоюза.
Сегодня Берлин является мировым культурным центром. Это крупный европейский транспортный узел и один из самых посещаемых городов на континенте.
Университеты, исследовательские институты и музеи Берлина известны во всем мире. В городе живут и работают художники, дипломаты и иммигранты со всех уголков планеты.
9. Майами
79 кв. м за $1 млн
Майами - город, расположенный на побережье Атлантического океана на юго-востоке Флориды.
В центре Майами и Южной Флориде располагается наибольшая концентрация международных банков в Соединенных Штатах, здесь также находятся штаб-квартиры многих крупных компаний национального и международного уровней.
Панорама Майами признана третьей среди самых впечатляющих видов в США, после Нью-Йорка и Чикаго, и занимает 19-е место в мире согласно "Альманаху архитектуры и дизайна".
Стремительный рост небоскребов повлек за собой рост численности населения пригородов, в основном в Downtown, Brickell и Edgewater. Область Майами признана 8-й в США по численности пригородов.
10. Лос-Анджелес
61 кв. м за $1 млн
Лос-Анджелес - город в США на юге штата Калифорния, находящийся на берегу Тихого океана.
Лос-Анджелес является одним из крупнейших мировых культурных, научных, экономических, образовательных центров.
Также город - один из крупнейших мировых центров индустрии развлечений в сфере кино, театра, музыки, литературы, телевидения и компьютерных игр.
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