Дания открывает самую самую гуманную тюрьму в мире

Недавно открытая тюрьма Сторстрём, расположенная недалеко от города Гундслев в Дании, была создана в духе университетского кампуса в минималистичном скандинавском стиле по образцу традиционной датской деревни. На возведение было потрачено пять лет и почти $134 млн, сообщает Daily Mail.

В тюрьме одновременно может находиться 250 заключенных, каждый из которых имеет собственную «комнату» площадью почти 4 кв.м. Все камеры оснащены холодильником, 22-дюймовым телевизором, большим окном и гардеробом.

По мнению разработчиков новой тюрьмы и существующей статистики, жесткая и менее стимулирующая среда «плодит» больше правонарушителей. Потому гораздо эффективнее создавать комфортные исправительные учреждения, чтобы снизить уровень преступности.

Заключенные получают удобную кровать, письменный стол с лампой для чтения, отдельную ванную комнату и долю в общих кухнях, где могут приготовить себе еду. Есть также помещения общего пользования, чтобы общаться. Цель состоит в том, чтобы обеспечить заключенным, большинство из которых арестованы за насильственные преступления, условия свободного существования, максимально соответствующие внешнему миру.

Преступники обеспечены работой в мастерских на территории. На участке есть церковь, продуктовый магазин, библиотека и игровая площадка для посещений. В свободное время заключенные могут бродить по кампусу, размер которого составляет 18 футбольных полей, заниматься искусством, физическими упражнениями или проводить время за молитвой.

В целях безопасности сотни камер видеонаблюдения и шестиметровая стена окружают тюрьму, которая находится на острове.

Уровень преступности в Дании довольно низкий - 27%. Это меньше, чем в США, почти в два раза (43%). К слову, страна занимает вторую позицию в рейтинге самых счастливых мест мира после Норвегии.























