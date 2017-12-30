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Дания открывает самую самую гуманную тюрьму в мире
17:22 29.12.2017 |
Недавно открытая тюрьма Сторстрём, расположенная недалеко от города Гундслев в Дании, была создана в духе университетского кампуса в минималистичном скандинавском стиле по образцу традиционной датской деревни. На возведение было потрачено пять лет и почти $134 млн, сообщает Daily Mail.
В тюрьме одновременно может находиться 250 заключенных, каждый из которых имеет собственную «комнату» площадью почти 4 кв.м. Все камеры оснащены холодильником, 22-дюймовым телевизором, большим окном и гардеробом.
По мнению разработчиков новой тюрьмы и существующей статистики, жесткая и менее стимулирующая среда «плодит» больше правонарушителей. Потому гораздо эффективнее создавать комфортные исправительные учреждения, чтобы снизить уровень преступности.
Заключенные получают удобную кровать, письменный стол с лампой для чтения, отдельную ванную комнату и долю в общих кухнях, где могут приготовить себе еду. Есть также помещения общего пользования, чтобы общаться. Цель состоит в том, чтобы обеспечить заключенным, большинство из которых арестованы за насильственные преступления, условия свободного существования, максимально соответствующие внешнему миру.
Преступники обеспечены работой в мастерских на территории. На участке есть церковь, продуктовый магазин, библиотека и игровая площадка для посещений. В свободное время заключенные могут бродить по кампусу, размер которого составляет 18 футбольных полей, заниматься искусством, физическими упражнениями или проводить время за молитвой.
В целях безопасности сотни камер видеонаблюдения и шестиметровая стена окружают тюрьму, которая находится на острове.
Уровень преступности в Дании довольно низкий - 27%. Это меньше, чем в США, почти в два раза (43%). К слову, страна занимает вторую позицию в рейтинге самых счастливых мест мира после Норвегии.
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