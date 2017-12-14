Приют для животных нанял робота для охраны от бездомных, за что его раскритиковали

Приют для животных в Сан-Франциско оказался под волной критики после того, как нанял на работу робота для охраны периметра возле приюта. Дело в том, что рядом обосновался палаточный лагерь бездомных, в котором администрация приюта видит возросшее число попрошаек, взломов автомобилей и прочих злодеяний. Общественность возмутилась тем, что с бездомными будут бороться роботами.

«Мы не могли использовать тротуар возле собственного помещения», - пожаловалась Дженнифер Скарлетт, представитель организации.

А потому она и решила арендовать робота K5 от компании Knightscope, который патрулирует окрестности. У него есть четыре камеры, двигается он со скоростью нескольких километров в час, зарабатывает порядка $6 в час и уже побывал в переделке: неизвестные набросили на него брезент, а потом залили камеры соусом. «У нас есть право защищать нашу собственность, сотрудников и посетителей», - пожаловалась женщина.

Но не все с ней согласны. «Капитализм: вместо того, чтобы строить дома для бездомных, мы тратим непомерные суммы денег на создание роботов, которые не дают бездомным делать дома для себя самостоятельно», - написал в Twitter журналист Бен Нортон.