Финансовые новости
- |
- 14.12.17
- |
- 16:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Приют для животных нанял робота для охраны от бездомных, за что его раскритиковали
15:48 14.12.2017 |
Приют для животных в Сан-Франциско оказался под волной критики после того, как нанял на работу робота для охраны периметра возле приюта. Дело в том, что рядом обосновался палаточный лагерь бездомных, в котором администрация приюта видит возросшее число попрошаек, взломов автомобилей и прочих злодеяний. Общественность возмутилась тем, что с бездомными будут бороться роботами.
«Мы не могли использовать тротуар возле собственного помещения», - пожаловалась Дженнифер Скарлетт, представитель организации.
А потому она и решила арендовать робота K5 от компании Knightscope, который патрулирует окрестности. У него есть четыре камеры, двигается он со скоростью нескольких километров в час, зарабатывает порядка $6 в час и уже побывал в переделке: неизвестные набросили на него брезент, а потом залили камеры соусом. «У нас есть право защищать нашу собственность, сотрудников и посетителей», - пожаловалась женщина.
Но не все с ней согласны. «Капитализм: вместо того, чтобы строить дома для бездомных, мы тратим непомерные суммы денег на создание роботов, которые не дают бездомным делать дома для себя самостоятельно», - написал в Twitter журналист Бен Нортон.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как банки сканируют нас по номеру телефона
|Против энергокомпаний Украины готовится новая кибератака, - эксперты
|Тиллерсон: Путин не просто выбрал сторону в конфликте, а вторгся в Украину
|США обвинили Россию в обстреле мирных районов Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Приют для животных нанял робота для охраны от бездомных, за что его раскритиковали
|Место Mercedes-AMG CLS 63 займет четырехдверка AMG GT4
|10 качеств, которые не любят работодатели
|Doogee разработала концепт полноэкранного слайдера
|За первые 4 часа ICO было привлечено $50 млн на создание криптосмартфона FINNEY
|Египетская певица Шима получила тюремный срок за видео с бананом
Это интересно
|Крупные японские автопроизводители объединились ради сети водородных заправок
|Правительство Болгарии заработало 3 миллиарда долларов на конфискованных биткоинах
|Характер может помешать карьере
|Apple очень резко сдала позиции в рейтинге лучших работодателей
|Какие гаджеты не стоит покупать в 2018 году
|Проблемы хакеров: никто не хочет платить выкуп в биткоинах
|Беспроводная гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Focus оценена в $600