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Египетская певица Шима получила тюремный срок за видео с бананом
14:24 13.12.2017 |
Суд в Египте приговорил к двум годам тюремного заключения певицу, которая снялась в видеоклипе в нижнем белье, поедая с двусмысленным видом банан.
25-летняя Шаймаа Ахмед, известная под артистическим именем Шима, была арестована в ноябре после того, как скандальный видеоклип вызвал бурю возмущения в консервативных кругах страны.
Во вторник, как сообщают египетские СМИ, суд признал ее виновной в побуждении к развратным действиям и публикации непристойного видеоклипа.
К такому же двухлетнему сроку тюремного заключения заочно приговорен и режиссер видеоклипа.
Перед арестом Шима принесла извинения съемочной группе клипа песни I Have Issues за съемки, которые носили, по ее словам, "недостойный характер".
"Я не могла представить себе, что дело примет такой оборот, и что я подвергнусь таким массированным атакам со всех сторон", - написала она тогда в своем посте в "Фейсбуке", который с тех пор был удален.
В прошлом году различные суды в Египте приговорили трех танцовщиц к шести месяцам тюремного заключения по тому же обвинению - за побуждение к развратным действиям в видеоклипе.
Еще одной певице - Шерин Абдель Вахаб - предстоит предстать перед судом за "распространение провокационной информации". Обвинение ей было предъявлено после публикации видеозаписи ее концерта, на котором кто-то из публики попросил ее спеть песню Mashrebtesh Men Nilha ("Ты пил воду из Нила?").
В ответ она сказала: "Питье воды из Нила может привести к шистосомозу". Так называется болезнь, возбудителем которой является тропический червь-паразит, известный под названием бильгарция.
В понедельник профсоюз египетских музыкантов объявил о двухмесячном запрете Абдель Вахаб на выступления.
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