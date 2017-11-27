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Покемоны стали причиной миллиардных выплат по автостраховкам
12:57 27.11.2017 |
Игра в дополненной реальности Pokémon Go стала причиной многомиллиардных выплат по автостраховкам. К такому выводу пришли исследователи из Университета Пердью. Согласно подсчетам, из-за несуществующих зверей по страховкам в первые 148 дней после релиза в США было выплачено от $2 млрд до $7,3 млрд.
Среди зафиксированных инцидентов имеются два фатальных, говорится в отчете. Тогда двое водителей увлеклись «Покемонами» во время управления автомобилем.
Исследователи получили данные, изучив официальные отчеты административного округа Типпекану в штате Индиана. Там выплаты составили от $5,2 млн до $25,5 млн. Затем данные были экстраполированы на все Штаты, что и позволило назвать цифру в $7,3 млрд.
В отчете отмечается, что выход Pokémon Go привел к росту количества ДТП на 47%. Почти половину аварий зафиксировали в окрестностях покестопов.
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