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Первый искусственный метеоритный дождь случится в 2019 году
13:44 21.11.2017 |
Компания ALE назвала примерную дату запуска своего спутника с искусственными метеоритами. Стартовый полет пройдет в начале 2019 года над Хиросимой. Это будет первый в мире метеоритный дождь, созданный человеком. Ожидается, что явление будет видно в радиусе 100 километров.
ALE запустит в космос компактный спутник - он выглядит как ящик размером порядка 50 сантиметров с каждой стороны. Внутри находятся гранулы, которые полетят на Землю и сгорят при входе в атмосферу, тем самым имитируя падение метеоритов. Один спутник может нести на борту несколько сотен гранул.
Состав этих элементов держится в строгом секрете - указывается лишь, что в дальнейшем специалисты смогут экспериментировать с цветами, и метеоритные дожди заиграют новыми оттенками.
Гранулы сгорают в примерно на высоте 60-100 километров от поверхности планеты. Таким образом, они не будут угрожать самолетам - пассажирские лайнеры летают на значительно более низких эшелонах. Japan Airlines даже планирует организовать специальные рейсы, которые будут совпадать со временем метеоритных дождей, чтобы пассажиры могли наблюдать красивое явление.
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