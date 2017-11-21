Первый искусственный метеоритный дождь случится в 2019 году

Компания ALE назвала примерную дату запуска своего спутника с искусственными метеоритами. Стартовый полет пройдет в начале 2019 года над Хиросимой. Это будет первый в мире метеоритный дождь, созданный человеком. Ожидается, что явление будет видно в радиусе 100 километров.

ALE запустит в космос компактный спутник - он выглядит как ящик размером порядка 50 сантиметров с каждой стороны. Внутри находятся гранулы, которые полетят на Землю и сгорят при входе в атмосферу, тем самым имитируя падение метеоритов. Один спутник может нести на борту несколько сотен гранул.





Состав этих элементов держится в строгом секрете - указывается лишь, что в дальнейшем специалисты смогут экспериментировать с цветами, и метеоритные дожди заиграют новыми оттенками.

Гранулы сгорают в примерно на высоте 60-100 километров от поверхности планеты. Таким образом, они не будут угрожать самолетам - пассажирские лайнеры летают на значительно более низких эшелонах. Japan Airlines даже планирует организовать специальные рейсы, которые будут совпадать со временем метеоритных дождей, чтобы пассажиры могли наблюдать красивое явление.