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Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года
08:13 21.11.2017 |
Американская певица Бейонсе Ноулз стала самой высокооплачиваемой женщиной в музыке по версии журнала Forbes: по итогам 2017 года она заработала 105 миллионов долларов.
В эту сумму входят средства, полученные от продаж последнего альбома Lemonade, а также заработок от концертного тура Formation. Кроме того, 36-летняя певица владеет собственной линией одежды.
Летом в семье Бейонсе и ее супруга, американского рэпера Джей Зи появилось долгожданное пополнение: певица родила близнецов Сэра Картера и Руми. У пары также есть пятилетняя дочь по имени Блю Айви.
В мае этого года Forbes оценил состояние самого Джей Зи (настоящее имя - Шон Картер) в 810 миллионов долларов, поставив его на второе место в списке богатейших рэперов 2017 года.
Второе место в рейтинге Forbes заняла британская певица Адель, которая заработала в 2017 году 69 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает Тейлор Свифт с 44 миллионами долларов.
Свифт, которая в прошлом году занимала первое место, по прогнозам Forbes, в 2018 году может снова увеличить свой капитал: 27-летняя певица недавно представила свой новый альбом Reputation и вскоре должна отправиться в мировой тур в поддержку пластинки.
Канадская исполнительница Селин Дион заняла четвертую строчку списка Forbes. Замыкает пятерку поп-звезда Дженнифер Лопес.
На шестом местре расположилась 71-летняя американская кантри-певица Долли Партон, а замыкает десятку 75-летняя Барбра Стрейзанд.
|Исполнительница
|Заработок (млн долларов)
|1. Бейонсе Ноулз
|105
|2. Адель
|69
|3. Тейлор Свифт
|44
|4. Селин Дион
|42
|5. Дженнифер Лопес
|38
|6. Долли Партон
|37
|7. Рианна
|36
|8. Кэти Перри
|33
|9. Бритни Спирс
|34
|10. Барбра Стрейзанд
|30
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