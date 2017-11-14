Картина Малевича оказалась подделкой

Предполагаемый шедевр Казимира Малевича из коллекции Kunstsammlung NRW, музея изобразительных искусств федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, является подделкой. Соответствующее заключение, как сообщил в четверг, 9 ноября, расположенный в Дюссельдорфе музей, дали две группы экспертов по итогам лабораторных исследований. О разоблачении одного из самых ценных экспонатов одного из ведущих художественных музеев Германии сообщает в пятницу газета финансовых и деловых кругов Германии Handelsblatt. Стоимость картин российского и советского художника-авангардиста Казимира Малевича (1878-1935) измеряется на арт-рынке многомиллионными суммами. Его "Супрематическая композиция" (1916), в частности, была продана в 2008 году на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке неизвестному покупателю за 60 миллионов долларов США, став одной из самых дорогих картин в истории, написанной русским художником.

В 2014 году написанная маслом картина "Черный прямоугольник, красный квадрат", оказавшаяся, как выяснилось, подделкой, поступила в музей в качестве дара. Неподписанное полотно и еще более 40 графических работ Казимира Малевича передал в собственность музею фонд Харальда Хака (Dr. Harald Hack Stiftung). До переезда в Дюссельдорф это собрание работ Малевича много лет находилось на временном хранении в музее имени Вильгельма Хака в Людвигсхафене (Wilhelm-Hack-Museum). "Черный прямоугольник, красный квадрат" стал даже прообразом для логотипа музея.

Исследования краски и холста предполагаемого шедевра показали, однако, что первоначально датированная 1915 годом картина, вероятно, была создана в период с 1972 по 1975 годы, сообщил музей. Кроме того, дополнительные исследования техники нанесения краски, проведенные экспертами из Технического университета Кельна, и сравнение с картиной Малевича в США также заставили усомниться в подлинности картины из Дюссельдорфа.

Сомнения в подлинности возникли давно

Директор музея Вильгельма Хака Рене Зехлин (Rene Zechlin) заявил в интервью немецкому информационному агентству dpa, что искусствоведы уже давно сомневались в подлинности картины. Музей в Людвигсхафене, однако, никогда не предпринимал никаких усилий с целью проведения расследования потому, что картина не была собственностью музея, а только находилось в его коллекции на хранении. "Экспертизу невозможно проводить без согласия владельцев", - сказал он. Логотип музея, в дизайне которого используется оказавшееся фальшивкой полотно, будет в любом случае изменен, отметил директор музея, потому что картина больше не принадлежит музею.

Поддельный Малевич на выставке в Дюссельдорфе

В 2015 году коллекция работ Малевича из Людвигсхафена была представлена ​​на выставке в музее изобразительных искусств федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия в Дюссельдорфе. Теперь уже бывшая директор Kunstsammlung NRW Марион Акерман (Marion Ackermann) назвала тогда подарок "проявлением чрезвычайной щедрости".

Теперь Марион Акерман, ныне возглавляющая Государственные художественные собрания Дрездена, заявила, как сообщает dpa, что уже тогда ей было понятно, что музей имеет дело с "чрезвычайно сложной темой" проблематичного происхождения приписываемых Малевичу произведений. Поэтому в договор о передаче коллекции в дар дюссельдорфскому музею был добавлен пункт о научном исследовании всех объектов из этой коллекции.

Рисунки Малевича также под подозрением

"Как бы неприятно и тяжело это ни было, но факт наличия подделки требует огласки", - заявила новый директор Kunstsammlung NRW Сюзанна Гаэнсхаймер (Susanne Gaensheimer). "Экспертное заключение стало для нас серьезным ударом", - добавила она, указав также, что это не единичный случай, и что именно предполагаемые работы Малевича нередко оказывались в прошлом подделками. Тем не менее, с информацией для общественности музей выступил лишь после того, как стало известно, что газета Handelsblatt инициировала журналистское расследование этого дела. Музей, по словам его директора Сюзанны Гаэнсхаймер, поначалу хотел подождать с публикациями до января, чтобы иметь окончательную ясность по результатам двух экспертиз.

Под подозрением находится также собрание рисунков Малевича, поступивших в музей Kunstsammlung NRW вместе с оказавшимся фальшивкой полотном. Исследование рисунков на предмет их подлинности продолжается.

Поддельный русский авангард - распространенное явление

Поддельная картина была впервые упомянута в 1975 году в одной книжной публикации о Малевиче. Русский авангард считается на художественном рынке подозрительным товаром.

Казимир Малевич с учениками

Преступные группировки со времен "холодной войны" заработали миллионы на подделке и продаже картин, которые выдавались за пользующиеся большим спросом на арт-рынке полотна Казимира Малевича, Василия Кандинского, Алексея Явленского, Натальи Гончаровой и других корифеев русского авангарда.