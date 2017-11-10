Как работают частные клубы новой волны

Дженнифер Сизер / Би-би-си

Новое поколение модных частных клубов набирает популярность во всем мире, обещая нечто более интересное, чем их душные старые коллеги.

Новые места завоевывают более молодую аудиторию. И хотя для их посещения не надо быть выпускником элитной школы или университета, у них все равно высокие взносы и строгие проверки.

Насколько они элитарны? И зачем вообще их посещать?

"Мне нравится, как естественно завязываются отношения в клубе Soho House, - говорит предприниматель в сфере технологий Тайлер Макинтайр. - Тут нельзя надевать костюм, раздавать визитки и отвечать на звонки".

26-летний Тайлер стал членом клуба Soho Beach House в Майами два года назад, после того как сходил туда с друзьями, которые уже в нем состояли.

"Это весьма спокойное сообщество, но будучи его частью, я могу делать вещи, которые бы никогда не попробовал сам - дегустировать вино или готовить варенье".

"Иногда я хожу на вечеринки у бассейна на закате. Они шумные и немного сумасшедшие", - говорит Тайлер.

В частных клубах нового поколения меньше ограничений и больше разнообразия, чем в джентльменских клубах прошлого.

Здесь есть коворкинги, комнаты для кинопоказов, бассейны на крыше. Именно здесь работает и отдыхает множество молодых людей, принадлежащих к креативному классу.

Членство в таком клубе недешевое: около 2000 долларов в год, вдобавок к плате за вступление в клуб в 300 долларов.

"В прошлом частные клубы были элитарными, их посещали люди из одной школы или университета", - говорит Ричард Коуп, старший консультант по трендам в компании Mintel.

"Но эти места больше для предпринимателей и тех, кто "сделал себя" сам. Единственное, что нужно сделать - это заплатить взнос, и он может быть довольно высоким".

Soho House, открывший свой первый филиал в 1995 году, считается первым в волне клубов нового образца.

Тренд набирает обороты в США и других странах.

"Мы видим большой скачок числа клубов нового типа, перешедших в онлайн, в отличие от традиционных", - говорит Зак Бэйтс из Private Club Marketing, компании, продвигающей частные клубы.

Soho House в Барселоне привлекает креативных предпринимателей.

"В Лос-Анджелесе нельзя попасть в Soho House. Так что появляются другие, такие как Hospital Club, Griffin House и Norwood, в ответ на спрос в этом городе".

У клуба Soho House есть 18 филиалов по всему миру, включая Нью-Йорк, Стамбул, Берлин и - скоро - Мумбаи.

Доход группы вырос на 3% в 2016 году - до 293 млн фунтов (388 млн долларов). Количество членов клуба по всему миру выросло с 56 тыс. человек до 70 тысяч.

Однако для членства в клубе нужно не только заполнить анкету.

Взносы составляют от 400 до 1500 фунтов (от 530 до почти 2 тыс. долларов) в год в зависимости от клуба. Для тех, кто младше 27 лет, предусмотрены скидки.

Потенциальным членам Soho House предстоит суровая проверка на принадлежность к креативному классу - клуб, например, не жалует тех, кто работает в сфере финансовых услуг.

Но если вы приняты, вам предоставят множество удобств. Например, в барселонском филиале клуба, одном из самых новых, есть спортзал в стиле ретро, бассейн и бесплатные занятия йогой.

Члены клуба самостоятельно оплачивают еду и напитки; на комнаты в отеле клуба действует скидка.

"Клубы предлагают людям спокойное место для общения и успокоения, что важно для городов, где ценится личное пространство", - говорит Ричард Коуп.

Но эти клубы созданы и для того, чтобы "себя показать", говорит он.

"В век соцсетей люди любят рассказывать другим, где они проводят время и в каких ресторанах едят. И это один из способов удовлетворить эти "павлиньи" потребности".

Клуб Hospital Club утверждает, что члены клуба могут заводить тут полезные знакомства.

Новейшие клубы предлагают более практичный подход, например, позиционируя себя как место работы для молодых предпринимателей.

Лондонский The Hospital Club в Ковент-Гардене предлагает свои переговорные комнаты и даже внутреннее телевидение и звукозаписывающую студию. Членство стоит 865 фунтов (1146 долларов) в год, взнос за вступление в клуб - 250 фунтов (331 доллар).

Некоторым эти цены покажутся высокими, но многие согласятся, что это все равно дешевле, чем искать себе персональное пространство в офисе, говорит Зак Бэйтс из Private Club Marketing.

"Это подходит современным "цифровым кочевникам", которые работают удаленно со своих ноутбуков. Платить за офис может быть куда дороже, особенно в крупном городе", - подчеркивает он.

Частные клубы также дают возможность карьерного роста за счет расширения круга знакомств, считает 40-летний Зикки Муняо.

Он удаленно работает в IT и стал членом клуба Common House в Шарлотсвилле, США, во многом для этого.

Коворкинг в клубе Common House.

"Тут есть уединенные места для общения и встреч", - говорит он. Членство в этом клубе стоит 150 долларов в месяц, а 600 долларов придется заплатить как вступительный взнос.

"Я даже нашел агента по недвижимости во время игры в пул".

Однако у частных клубов новой волны есть и свои трудности.

Некоторые считают, что с ростом числа клубов их эксклюзивность размывается.

"Традиционно частные клубы играли на своей эксклюзивности и возможности привлекать "волшебных людей", - сказал Би-би-си эксперт по социальным вопросам Питер Йорк.

Однако, по его мнению, эффект эксклюзивности теряется, когда знаменитости появляются в самых разных клубах.

Клубы вроде Soho House больше ориентированы на прибыль и развитие бренда, говорит он.

Он считает, что рынок таких клубов будет расширяться.

"Полезно иметь место, где можно расслабиться и принять друзей в центре города. Кроме того, тут можно показать свою индивидуальность. Поэтому эмоциональная потребность в таких местах будет только расти", - считает Йорк.