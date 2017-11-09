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Гуанчжоу поднялся на вершину мирового рынка элитной недвижимости
10:04 09.11.2017 |
Knight Frank сообщает, что цены на жилье в мире выросли на 4,2% за год к сентябрю 2017 года. Наибольший подъем наблюдается в Гуанчжоу - на 36,3%, а самый сильный спад на 10% - в Москве.
Наибольший рост цен за последний год был сконцентрирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе, причем в пяти из десяти крупнейших городов здесь стоимость недвижимости растет в годовом исчислении. За последние 12 месяцев в Шанхае зафиксирован подъем почти на 15%, хотя рынок замедлился со снижением цен в третьем квартале 2017 года на 0,7%.
Стоимость роскошного жилья в Сеуле выросла на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Цены в Сиднее и Мельбурне поднялись на 10-11%.
Кейптаун (Южная Африка) занял третье место в мире по самому стремительному росту цен на роскошную недвижимость за год - 14,5%. Такой всплеск, по мнению Knight Frank, объясняется ограниченным предложением, так как город замкнут между Атлантическим океаном и окружающими его горами.
Рынок Торонто начинает ослабевать. В то время как канадский город занял пятое место, а ежегодный рост цен составил 11,5%, стоимость жилья здесь падает. Цены снизились на 6,6% в третьем квартале 2017 года по сравнению с тремя месяцами ранее.
Россия продемонстрировала самый медленный рост цен в любом из городов, рассматриваемых Knight Frank. Наибольшее падение - в Москве, на 10%, а в Санкт-Петербурге - на 7%.
Между тем, цены в Европе разнятся. Рынок роскошного жилья Лондона, пострадавший от увеличения гербового сбора и экономической неопределенности в связи с Брекситом, продемонстрировал падение цен на 4,6% по сравнению с 2016 годом. Хотя в 2017 году британская столица заняла лидирующую позицию по уровню инвестиций в недвижимость.
В Испании - противоположная ситуация: здесь богатые южноамериканские покупатели, особенно из Венесуэлы, подстегнули стоимость элитной недвижимости в Мадриде почти на 12%. Рынок вторичного жилья в Париже также находится на подъеме с повышением цен на 11,3%.
Средняя стоимость квадратного метра элитной недвижимости в мире - $20 840. Как внутренние, так и международные покупатели сейчас все больше обращают внимание на данную категорию жилья как с целью инвестиций, так и в качестве второго дома.
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