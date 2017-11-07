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На Манхэттене построят ультратонкий небоскреб
09:40 06.11.2017 |
У небоскреба высотой 305 метров будет всего одна несущая стена.
Рядом с парком Мэдисон-сквер в Нью-Йорке построят башню 262 Fifth Avenue. В основании небоскреба останется 12-этажное историческое здание, а на вершине расположится смотровая площадка.
"Мы не хотели, чтобы небоскреб был слишком высоким, но в то же время он должен быть видимым и обеспечивать лучшие виды из квартир. Мы решили не быть выше, чем смотровая площадка Empire State Building, а также мы тщательно проверяем каждую деталь ландшафта, чтобы не испортить вид на горизонт для туристов", - поделился один из проектировщиков башни.
По словам архитекторов, в процессе создания проекта они ориентировались на структуру, которая отделяла бы функциональное ядро небоскреба от жилых помещений. Восточный фасад будет выполнен из стекла и алюминия с большими круглыми окнами. На северной и южной частях установят панорамные окна.
Помимо предложения "уникальной для Нью-Йорка конструкции", в здании будут представлены материалы, позволяющие обеспечить постоянный климат в помещении во время жаркого лета и холодных зим города. Для окон от пола до потолка будет использоваться тройное остекление, а остальную часть здания будет обертывать алюминий.
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