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Созданы наночастицы, уничтожающие теплом раковые клетки
17:45 24.10.2017 |
Специалисты университета Суррея разработали «умные» наночастицы для борьбы с онкологическими заболеваниями. Они самостоятельно разогреваются до температуры, способной уничтожить раковые клетки. При этом наночастицы сами прекращают действие до того, как нанесут вред организму. О разработке сообщает издание EurekAlert! со ссылкой на журнал Nanoscale.
Сообщается, что использование новинки может начаться в скором времени как часть гипотермической терапии при лечении больных онкологией. Наночастицы разогреваются вплоть до 45 градусов по Цельсию, после чего автоматически прекращают работу. Они обладают низкой токсичностью и не должны вызывать повреждение здоровых клеток организма.
Ученые воодушевлены новой разработкой и надеются, что наночастицы изменят способ лечения рака. В настоящее время распространенным методом лечения пациентов с онкологическими диагнозами остается химиотерапия, однако некоторые ученые скептически относятся к такому лечению и даже считают его опасным.
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