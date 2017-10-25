7 вопросов, чтобы узнать, успешны ли вы

Если вы постоянно сравниваете себя с другими людьми, то, вполне вероятно, что вы можете почувствовать себя несчастным и совсем не успешным человеком.

Особенно если вы сравниваете себя со звездами или миллионерами, доход которых намного превышает ваш, сравнение явно не в вашу пользу.

И в этом вся проблема сравнений. Неважно, насколько вы успешны на самом деле, всегда найдется кто-то, кто будет более успешным, чем вы.

Но не стоит так сильно концентрироваться на других. Подумайте о себе.

Возможно, вы более успешны, чем вам кажется.

Ниже мы приводим семь вопросов, ответы на которые помогут вам понять, насколько вы успешны.

Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответите "да", то можете не сомневаться - вы счастливее, чем думаете.

1. "У вас есть близкие друзья?"

Близкая дружба - это очень редкое явление. В рамках недавнего исследования было выявлено, что за последние 20 лет количество людей, у которых есть близкие друзья, существенно сократилось.

Если у вас есть близкие друзья, то вы можете быть счастливым: у большинства людей нет таких отношений.

2. "Могу я выбирать свое окружение?"

Некоторых людей начальство может довести до белого каления. У кого-то - клиенты, которые совершенно невыносимы.

Кто-то окружен эгоистичными людьми, думающими исключительно о собственной выгоде.

Но давайте посмотрим шире: они выбрали такое окружение. Все эти люди, которые окружают нас в личной или профессиональной жизни, остаются там потому, что мы делаем такой выбор, мы позволяем им там быть.

Успешные люди привлекают успешных людей. Трудолюбивые люди привлекают трудолюбивых людей.

Добрые люди привлекают добрых людей.

Если люди, окружающие вас, это те люди, которые вам нравятся, то вы счастливый человек. Если это не так, то пришло время что-то менять.

3. "У меня есть достаточно денег для перемен?"

Многие люди живут от зарплаты до зарплаты. Иногда люди живут еще хуже, им приходится выбирать между покупкой нужных вещей.

Но если у вас есть достаточно денег для того, чтобы выбирать лучшее, то вы счастливый человек.

Вы можете инвестировать, вы можете устроить для себя отпуск, вы можете потратить деньги на обучение.

4. "Я смотрю на неудачу как на полезный опыт?"

Неудача - это всегда неприятно, но неудача может стать полезным опытом для личного и профессионального роста.

Вы всегда будете сталкиваться с неудачами, препятствиями, сложностями. Но в итоге вы сможете выиграть от столкновения с ними.

Каждый успешный человек много раз терпел неудачи. Многие из них терпели больше неудач, чем вы. Но сегодня они успешны.

Если вы относитесь к неудачам как к полезному опыту, то вы можете считать себя счастливым человеком, потому что из каждой такой ситуации вы можете извлечь для себя урок, который пригодится в будущем.

5. "Делаю ли я что-нибудь для других?"

Люди разные. Кому-то нравится получать помощь от других, и он постоянно просит о ней. А есть люди, которым нравится отдавать.

Это не значит, что вы позволяете всем садиться себе на шею.

Дело в том, что зачастую мы получаем больше удовольствия от того, что даем что-то или делаем что-то для других.

И если мы можем позволить себе это удовольствие, мы, несомненно, счастливы.

6. "Уделяю ли я внимание достижениям других людей?"

Возможно, вы действительно делаете всю работу за других. Вы можете свернуть горы. Но если вы не стремитесь к всеобщему признанию, то вы действительно успешный человек.

Это означает, что успех может быть связан с достижениями других людей. Если вы не стремитесь к признанию, но готовы признавать заслуги окружающих, то вы счастливый человек.

7. "Я знаю свою цель?"

У успешных людей есть цель. В результате они бесстрашно идут к ней, придумывают идеи о том, как достичь ее, они преданы своей цели.

И они делятся своей страстью с другими людьми.

Если у вас есть цель, если есть то, что действительно вас вдохновляет, вы успешный человек, вне зависимости от того, что об этом думают другие люди.